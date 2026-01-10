Triệt phá đường dây buôn lậu tôm hùm giống từ Singapore về Việt Nam 10/01/2026 16:56

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây buôn lậu tôm hùm giống từ Singapore về Việt Nam qua đường hàng không.

Ngày 10-1, Công an TP Đà Nẵng cho hay Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức chặt chẽ.

Những nghi can buôn lậu tôm hùm giống từ Singapore về Việt Nam. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 17-10-2025, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện ba va li không có người nhận bị bỏ lại tại khu vực soi chiếu, có dấu hiệu nghi vấn.

Quá trình phối hợp kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bên trong các vali chứa 151 bao ni lon được bơm phồng, có tổng cộng 90.350 cá thể nghi là tôm hùm xanh giống.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 19-10-2025, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã chuyển nguồn tin tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để thụ lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 18-11-2025, hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Đà Nẵng ban hành kết luận định giá, xác định số cá thể tôm hùm xanh giống này có tổng trị giá hơn hơn 6,7 tỉ đồng.

Ngày 25-11-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Quá trình xác minh cho thấy các nghi can hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, phân công vai trò khép kín, không quen biết trực tiếp, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Hồ Thị Thùy Dương tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Đến ngày 7-1, công an xác định Bùi Văn Toàn (44 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) là người trực tiếp vận chuyển tôm hùm xanh giống từ Singapore về Việt Nam.

Khuất Duy Tiến (46 tuổi, ngụ TP Hà Nội) đi cùng để kiểm tra hàng hóa theo yêu cầu của chủ hàng. Phạm Ngọc Thạch (49 tuổi, ngụ TP.HCM) làm trung gian môi giới mua bán. Hồ Thị Thùy Dương (48 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) là chủ hàng.

Từ ngày 8 đến 9-1, công an đồng loạt triển khai bốn tổ công tác, bắt giữ những người liên quan, kịp thời ngăn chặn hành vi bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ. Những người này đã được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng.