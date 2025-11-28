Ứng phó bão số 15, Đà Nẵng lệnh cho 5 thủy điện xả nước đón lũ 28/11/2025 14:56

(PLO)- Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu 5 thủy điện bắt đầu xả nước đón lũ từ 18 giờ 30 ngày 28-11.

Ngày 28-11, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng có văn bản về việc vận hành các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4, A Vương, Sông Bung 2 và Sông Bung 4.

5 hồ thủy điện này của Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty Thủy điện Sông Bung.

Văn bản yêu cầu các công ty thủy điện tính toán, tổ chức vận hành nhằm hạ thấp dần mực nước hồ chứa của 5 thủy điện trên về cao trình mực nước cao nhất trước lũ, trước 6 giờ 30 ngày 1-12. Thời gian bắt đầu vận hành 18 giờ 30 ngày 28-11.

Thủy điện Sông Tranh 2, 1 trong 5 thủy điện tại Đà Nẵng được yêu cầu xả nước đón lũ. Ảnh: PV

Thông số vận hành cụ thể: Sông Tranh 2, mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm từ 80-200 m3/s; hồ Đak Mi 4, mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm từ 30-70 m3/s;

A Vương, mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm từ 25-150 m3/s; Sông Bung 2, mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm từ 12 - 100 m3/s; Sông Bung 4, mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm từ 100 - 250 m3/s.

Đồng thời, các thủy điện chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.

Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định. Các thủy điện tiếp tục tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác điều tiết hồ.

Các thủy điện được yêu cầu thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP và các sở ngành, địa phương liên quan để phục vụ cho công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

UBND các xã, phường hạ du thông báo đến người dân, tổ chức có hoạt động trên sông, phương tiện vận tải thủy… biết thông tin điều tiết các hồ chứa thủy điện để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Xã, phường rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, các khu vực sạt lở bờ sông để sẵn sàng ứng phó.

Bên cạnh đó, phải tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động ứng phó; nghiêm cấm vớt củi, đánh bắt cá trên sông và các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết.