Phó Thủ tướng yêu cầu tái định cư cho người dân nằm cạnh cửa xả hồ thủy điện Đa Nhim 23/11/2025 17:43

(PLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu Lâm Đồng xây khu tái định cư cho người dân, không để tồn tại điểm dân cư nguy hiểm ngay dưới cửa xả hồ thủy điện Đa Nhim.

Ngày 23-11, Văn phòng Chính phủ có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo cảu Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng sau khi Phó Thủ tướng kiểm tra tình hình mưa lũ, sạt lở, công tác khắc phục hậu quả tại tỉnh Lâm Đồng.

Cả trăm hộ dân sinh sống gần đập xả hồ thủy điện Đa Nhim do Công ty CP thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận- Đa Mi vận hành. Tối 19-11, thủy điện trên xả điều tiết lũ lưu lượng lớn làm người dân đoạn gần đập xả bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Theo đó, vừa qua, khu vực miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ liên tiếp, nhiều nơi xảy ra tình trạng lũ chồng lũ. Kiểm tra thực tế tại Lâm Đồng, đợt mưa lũ lần này có diễn biến phức tạp, kéo dài, vượt quá khả năng ứng phó của nhiều khu vực, gây thiệt hại lớn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người chết, bị thương, nhà cửa bị sập đổ, tài sản bị hư hỏng do mưa lũ.

Nhà cửa, vật dụng của người dân ngay chân đập hồ thủy điện Đa Nhim bị lũ càn quét, hư hại nặng nề. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Về các nhiệm vụ ứng phó và xử lý sau thiên tai, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; không được chủ quan vì dự báo tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, đất đã no nước, nguy cơ sạt lở cao.

Rà soát toàn bộ điểm có nguy cơ sạt lở, tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Đồng thời xử lý, khắc phục nhanh các điểm sạt lở, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông; phấn đấu thông tuyến bước đầu đối với đèo Mimosa và đèo Prenn trong thời gian không quá 10 ngày.

Tại buổi làm việc với Lâm Đồng ngày 21-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Lâm Đồng sớm lên phương án di dời, tái định cư những hộ dân nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thủy điện xả lũ ngay phía chân đập xả. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng hoàn thành thống kê thiệt hại; xây dựng phương án hỗ trợ cho người dân, bảo đảm mức hỗ trợ không thấp hơn chính sách Trung ương đối với nhà bị sập, hư hỏng nặng.

Tỉnh Lâm Đồng khẩn trương phân bổ, giải ngân nguồn kinh phí được Trung ương hỗ trợ để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; ưu tiên hỗ trợ gia đình có thiệt hại về người, cứu chữa người bị thương, sửa chữa, xây dựng lại nhà cho nhân dân, sửa chữa các cơ sở giáo dục, y tế, các công trình giao thông, thủy lợi.