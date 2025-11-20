Lâm Đồng: Trận lũ lịch sử sau 32 năm tại D'Ran

Lâm Đồng: Trận lũ lịch sử sau 32 năm tại D'Ran

CHÍNH THÀNH

(PLO)- Từ tối 19-11 tới sáng 20-11, người dân xã D'ran (Lâm Đồng) chứng kiến trận lũ lớn hơn trận lũ lịch sử năm 1993.

A15.jpg
Khoảng 24 giờ ngày 19-11, Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi điều tiết nước, xả hồ Đơn Dương với lưu lượng từ 2.100m3-2.580m3/s cộng với mưa lớn tại khu vực khiến vùng dân cư và khu sản xuất nông nghiệp ở hạ lưu sông Đa Nhim﻿ chìm trong biển nước.
A14.jpg
Tới trưa 20-11, nhiều khu vực tại xã D'ran (Lâm Đồng) vẫn ngập sâu trong nước.
A8.jpg
Thống kê sơ bộ, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp﻿ giữa đêm, nhiều tuyến đường bị cô lập hoàn toàn. Tới đầu giờ chiều 20-11, cả trăm căn nhà dưới hạ lưu hồ Đơn Dương vẫn ngổn ngang vật dụng, tài sản bị nước cuốn.
A20.jpg
Ông Nguyễn Văn Hùng, trú tại xã D'ran, Lâm Đồng, không khỏi xót xa khi chứng kiến căn nhà gỗ rộng hàng chục mét vuông cùng toàn bộ tài sản﻿ bên trong đã bị cuốn trôi, chỉ còn sót lại nền nhà. "Không biết bị trôi đi đâu. Giờ chỉ còn sót lại nền nhà", ông Hùng buồn bã.
A3.jpg
A10.jpg
A16.jpg
Trong tối và rạng sáng nay, lực lượng Quân đội đã phối hợp cùng lực lượng chức năng di dời 420 hộ với 1.538 nhân khẩu rời khỏi vùng nguy hiểm và tập kết về khu vực an toàn. Đến 14 giờ chiều nay, vẫn còn một số hộ dân thuộc thôn Châu Sơn xã D'ran đang bị cô lập. Lực lượng chức năng đang tiếp cận thực hiện các phương án cứu hộ.
0A7A4161.JPG
Theo lời kể của ông Hồ Văn Hùng, người dân xã D'ran, nước lũ sông Đa Nhim bắt đầu dâng cao vào khuya 19-11. Người dân đã được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn nhưng tài sản không kịp di dời nên hầu hết đều hư hỏng nặng. "Nước lên nhanh và cao hơn 3m, lớn hơn cả trận lũ lịch sử﻿ tại đây năm 1993. Ai cũng hoảng hốt sơ tán, không kịp di dời tài sản", ông Hùng chia sẻ.
A19.jpg
Người phụ nữ bật khóc sau khi thấy căn nhà của mình bị lũ tàn phá, vườn cây quanh nhà gần như hư hại toàn bộ
0A7A4180.JPG
0A7A4230.JPG
0A7A4265.JPG
0A7A4272.JPG
Về hoa màu, riêng xã D’ran theo thống kê sơ bộ từ cơ quan chức năng địa phương có khoảng hơn 300 ha bị thiệt hại.
0A7A4134.JPG
0A7A4157.JPG
0A7A4166.JPG
0A7A4224.JPG
Để hạn chế tình trạng ngập lụt vùng hạ du, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu một số nhà máy thủy điện trên địa bàn cắt giảm xả điều tiết.
1111.jpg
Trường THCS Lạc Nghiệp tại xã D'Ran bị ngập trên 2m, nhiều hạng mục hư hỏng, học sinh phải nghỉ học để các thầy cô, đơn vị chức năng khắc phục sự cố.
CHÍNH THÀNH
