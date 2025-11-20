Lâm Đồng: Trận lũ lịch sử sau 32 năm tại D'Ran

(PLO)- Từ tối 19-11 tới sáng 20-11, người dân xã D'ran (Lâm Đồng) chứng kiến trận lũ lớn hơn trận lũ lịch sử năm 1993.
Trong tối và rạng sáng nay, lực lượng Quân đội đã phối hợp cùng lực lượng chức năng di dời 420 hộ với 1.538 nhân khẩu rời khỏi vùng nguy hiểm và tập kết về khu vực an toàn. Đến 14 giờ chiều nay, vẫn còn một số hộ dân thuộc thôn Châu Sơn xã D'ran đang bị cô lập. Lực lượng chức năng đang tiếp cận thực hiện các phương án cứu hộ.
Về hoa màu, riêng xã D’ran theo thống kê sơ bộ từ cơ quan chức năng địa phương có khoảng hơn 300 ha bị thiệt hại.
Để hạn chế tình trạng ngập lụt vùng hạ du, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu một số nhà máy thủy điện trên địa bàn cắt giảm xả điều tiết.