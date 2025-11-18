Lâm Đồng: Nhiều đèo bị sạt lở, du khách lên Đà Lạt qua đường nào? 18/11/2025 11:02

(PLO)- Các cung đèo Khánh Lê, Ngoạn Mục, Prenn (Lâm Đồng) bị sạt lở khiến du khách lên các phường thuộc Đà Lạt cũ phải di chuyển qua nhiều cung đường khác nhau.

Sáng 18-11, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết đối với các tuyến đèo bị sạt lở, cơ quan chức năng đã hướng dẫn phân luồng để người dân, du khách lưu thông thuận tiện tới các địa điểm, đặc biệt là các phường trung tâm Đà Lạt - khu vực trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Lâm Đồng.

Đèo Prenn bị sạt lở, tạm ngưng lưu thông. Các phương tiện được hướng dẫn đi Đà Lạt và ngược lại lưu thông chính trên đèo Prenn chạy song song với đèo Prenn. (Trong ảnh, đèo Prenn bị sạt lở bên ta-luy âm).

Đường lên Đà Lạt khi đèo Prenn sạt lở

Đối với điểm sạt lở nặng trên đèo Prenn, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Prenn (đoạn Km 224+600 - Km 224+700) thuộc địa phận phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Trong thời gian này, cơ quan chức năng cấm các tổ chức, cá nhân không phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm để đánh giá diễn biến thiên tai, sạt trượt tại công trình…

Về phân luồng giao thông trong thời gian đèo Prenn tạm đóng đường, tuyến đèo Mimosa (đã được nâng cấp, đường thông thoáng) chạy song song với đèo Prenn được hướng dẫn là tuyến đường chính để du khách lưu thông lên xuống trung tâm Đà Lạt.

Cụ thể, hướng đèo Mimosa, tất cả các loại phương tiện giao thông được lưu thông hai chiều theo hướng đèo Mimosa.

Hướng thứ 2 từ đường vào hồ Tuyền Lâm (đèo Sacom Tuyền Lâm) tất cả các loại phương tiện (trừ xe tải) từ cao tốc Liên Khương -Prenn vào đường Sacom Tuyền Lâm đến trung tâm Đà Lạt và ngược lại.

Thời gian phân luồng bắt đầu từ 11h30 ngày 17-11 đến khi có thông báo mới của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Do đèo Khánh Lê đang đóng đèo khắc phục sự cố sạt lở nặng, các phương tiện lưu thông tỉnh Khánh Hoà và Lâm Đồng được thông báo di chuyển theo hướng đèo Ngoạn Mục, Quốc lộ 27

Phương tiện di chuyển qua đèo Ngoạn Mục thay vì Khánh Lê

Đối với đèo Ngoạn Mục (hay còn gọi đèo Sông Pha) nằm trên tuyến Quốc lộ 27 nối vùng Phan Rang (Khánh Hoà) lên Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tới sáng 18-11, Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Phòng CSGT-Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết tuyến đèo đã lưu thông.

Do đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C nối Đà Lạt đi Nha Trang bị sạt lở nặng, đang đóng đèo sửa chữa, khắc phục nên với hướng di chuyển từ Đà Lạt về tỉnh tỉnh Khánh Hòa và ngược lại, theo Sở Xây dựng các phương tiện có thể đi các hướng sau:

Đà Lạt đi Quốc lộ 20 (đèo Mimosa) đến Ngã 3 Phi Nôm rẽ trái vào Quốc lộ 27 đến tỉnh Khánh Hòa.

Một đoạn Quốc lộ 20, gần đèo Prenn thuộc xã Hiệp Thạnh, bị ngập cục bộ ngày 17-11, hiện các phương tiện lưu thông bình thường.

Từ Đà Lạt đi ĐT.725 (đèo Tà Nung) đến Km31+020, ĐT.725 rẽ phải Quốc lộ 27 đi tỉnh Đắk Lắk, sau đó đi theo Quốc lộ 26 để đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.

Hướng thứ 3 từ Đà Lạt đi Quốc lộ 20 (đèo Mimosa) đến tỉnh Đồng Nai, sau đó đi theo Quốc lộ 1A để đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.

Quốc lộ 20, 28 và 28B các phương tiện lưu thông bình thường

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, hiện hai tuyến Quốc lộ 28 và Quốc lộ 28B kết nối Đà Lạt với Phan Thiết đang là tuyến đường an toàn để người dân, du khách từ Đà Lạt xuống vùng đồng bằng và ngược lại.

Sau khi di chuyển từ Đà Lạt qua 2 tuyến Quốc lộ này, các phương tiện có thể lưu thông về TP.HCM hoặc ngược ra Bắc thông qua tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Quốc lộ 1.

Trong đó, đối với Quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn thôn Định An, xã Hiệp Thạnh, bị ngập cục bộ do mưa lớn, phải hạn chế lưu thông vào ngày 17-11 thì tới sáng nay, nước đã rút hoàn toàn, các phương tiện có thể thông tuyến thuận tiện.

Riêng đoạn qua đèo D’ran đang tạm đóng để khắc phục sự cố sạt trượt nặng những ngày qua, các phương tiện lưu thông từ hướng Đà Lạt đi vùng Phan Rang (Khánh Hoà) và ngược lại di chuyển như sau:

Các phương tiện di chuyển thuận lợi lên xuống Đà Lạt qua đèo Mimosa.

Theo hướng từ tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) đi Đà Lạt: Lưu thông theo hướng Quốc lộ 27 (đèo Ngoạn Mục) đến ngã ba Phi Nôm (Km177+200, QL.27), rẽ phải vào Quốc lộ 20 đến phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Đối với người và phương tiện di chuyển theo hướng từ Đà Lạt đi xã D’ran và tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ): Theo hướng Quốc lộ 20 qua đèo Mimosa ra Ngã ba Phi Nôm rẽ trái vào Quốc lộ 27 và di chuyển về tỉnh Khánh Hòa.