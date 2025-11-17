Tạm ngừng lưu thông qua Quốc lộ 27C và vị trí sạt lở trên đèo Prenn 17/11/2025 15:52

(PLO)- Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn về một số tuyến đường từ Lâm Đồng đi Khánh Hòa và đèo Prenn cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 17-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo phân luồng, tổ chức giao thông đường đèo Prenn đoạn Km224+600- Km224+700 thuộc phường Xuân Hương – Đà Lạt và Quốc lộ 27C trong thời gian sửa chữa, khắc phục sự cố sạt lở.

Sạt lở trên đèo Prenn.

Theo đó, do ảnh hưởng mưa lớn đã dẫn đến đường đèo Prenn đoạn Km224+600- Km224+700 (phường Xuân Hương – Đà Lạt) và đoạn Km43+000- Km47+000, Quốc lộ 27C (xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) bị sạt lở nghiêm trọng và có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không kịp thời xử lý, khắc phục.

Hiện, Sở Xây dựng đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức khắc phục sự cố sạt lở.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường và phục vụ hoạt động khắc phục điểm sạt lở, Sở Xây dựng thông báo tạm ngừng lưu thông từ Đà Lạt (cũ) đi tỉnh Khánh Hòa trên tuyến Quốc lộ 27C.

Người điều khiển phương tiện lựa chọn hướng di chuyển về tỉnh Khánh Hòa theo các hướng:

Đà Lạt (cũ) đi Quốc lộ 20 (đèo Mimosa ) đến Ngã 3 Phi Nôm rẽ trái vào Quốc lộ 27 đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.

Từ Đà Lạt (cũ) đi ĐT.725 (đèo Tà Nung) đến Km31+020, ĐT.725 rẽ phải Quốc lộ 27 đi tỉnh Đắk Lắk, sau đó đi theo Quốc lộ 26 để đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.

Từ Đà Lạt (cũ) đi Quốc lộ 20 (đèo Mimosa ) đến tỉnh Đồng Nai, sau đó đi theo Quốc lộ 1A để đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.

Cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí Km224+600 - Km224+700, đường đèo Prenn (địa bàn phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

CSGT điều tiết giao thông.

Phân luồng hướng lưu thông cho các phương tiện vào thành phố Đà Lạt cũ và ngược lại như sau:

Hướng đèo Mimosa, tất cả các loại phương tiện giao thông được lưu thông hai chiều theo hướng đèo Mimosa.

Hướng đường vào hồ Tuyền Lâm (đèo Sacom Tuyền Lâm) tất cả các loại phương tiện (trừ xe tải) từ cao tốc Liên Khương vào đường Sacom Tuyền Lâm đến trung tâm thành phố Đà Lạt cũ và ngược lại.

Thời gian phân luồng bắt đầu từ 11h30 ngày 17-11 đến khi có thông báo mới của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.