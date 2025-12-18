Báo Pháp luật TP.HCM đoạt giải C Giải Diên Hồng lần thứ 4 18/12/2025 23:08

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự đoạt giải C Giải Diên Hồng lần thứ 4 và được nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vì có đóng góp tích cực cho giải.

Tối 18-12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ 4

Năm nay, Giải Diên Hồng mang ý nghĩa sâu sắc khi gắn với kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026), hướng đến Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh “Báo chí với Quốc hội, Hội đồng nhân dân và dấu ấn Diên Hồng”. Ảnh: QH

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh năm 2025 là năm ghi dấu với nhiều quyết sách rất quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử của Đảng, Nhà nước, tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đây cũng là năm thiên tai, bão lũ, ngập lụt xảy ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn về người và tài sản; tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Dù vậy, theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận, kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; phát triển văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, có mặt đột phá chưa từng có.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: QUỐC HỘI

Theo ông Trần Thanh Mẫn, năm 2025 cũng là năm Quốc hội tiếp tục kế thừa, phát huy, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, phản ứng nhanh trước yêu cầu của thực tiễn. Quốc hội đã xem xét, thảo luận, thông qua và quyết định khối lượng công việc rất lớn.

"Lần đầu tiên tổ chức thành công Diễn đàn xây dựng pháp luật và Diễn đàn về hoạt động giám sát, khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thi hành pháp luật" - ông nhấn mạnh và thông tin Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội cho biết với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam”, Giải Diên Hồng năm nay nhận được sự tham gia đông đảo của giới báo chí và sự quan tâm của công chúng.

Ban Tổ chức giải nhận được những tác phẩm báo chí đầu tư công phu, kỹ lưỡng, mới mẻ, sáng tạo, có tác động lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, được độc giả đón nhận và Hội đồng chấm giải đánh giá cao.

Báo Pháp luật TP.HCM vinh dự nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: QH

Nhiều bài viết đã nêu bật được những thành tựu của Quốc hội qua 80 năm hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của đất nước. Đồng thời, phản ánh, phân tích sâu sắc về các hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp và đại biểu dân cử trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng bước sang năm mới 2026, các nhà báo tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, phản ánh khách quan, đa chiều mọi mặt của cuộc sống, đồng hành cùng Quốc hội, chuyển tải kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội.

Tác giả Trần Đại Thanh, Báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự nhận giải C Giải Diên Hồng lần thứ 4. Ảnh: MINH TRÚC

Đặc biệt, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị báo chí cần lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Ban tổ chức, sau hơn 10 tháng phát động đã nhận được 3.508 tác phẩm của 125 cơ quan báo chí trên cả nước. Qua quá trình làm việc nghiêm túc, công tâm, khoa học và trách nhiệm đã chọn được 659 tác phẩm vào vòng sơ khảo.

Hội đồng chấm Sơ khảo thống nhất giới thiệu 91 tác phẩm xuất sắc nhất để vào vòng chung khảo. Qua đó, Ban tổ chức tiếp tục lựa chọn được 64 tác phẩm xuất sắc nhất để trao Giải Diên Hồng gồm 25 giải khuyến khích, 22 giải C, 12 giải B, 5 giải A.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm năm nay có chất lượng chuyên môn cao, phản ánh toàn diện kết quả nổi bật hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp trong năm qua và chặng đường xây dựng, phát triển của Quốc hội Việt Nam trong suốt 80 năm. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện.

Loạt tác giả nhận giải C Giải Diên Hồng lần thứ 4. Ảnh: MINH TRÚC

Năm nay, Báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự đoạt giải C Giải Diên Hồng lần thứ 4 với loạt năm bài "Thể chế hóa Nghị quyết 68: Chưa bao giờ thần tốc đến thế" của tác giả Trần Đại Thanh.

Báo Pháp Luật TP.HCM cũng vinh dự nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vì đã quan tâm chỉ đạo, tích cực đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên, nhà báo, người làm báo tham gia Giải.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã phát động Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ Năm - năm 2027. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị các tác phẩm cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, của Quốc hội, tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Về đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước...