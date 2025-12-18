Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Nắm chắc tình hình trên không gian mạng 18/12/2025 12:55

(PLO)- Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu quản lý, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các tình huống.

Sáng 18-12, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2025.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ

Báo cáo tổng kết do Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam trình bày nhấn mạnh: Năm 2025, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên và đột xuất. Một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có bước đột phá.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị. Ảnh: MOD.

Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp. Toàn quân xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn cả nước.

Bộ Tổng Tham mưu chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều chủ trương về quân sự, quốc phòng phù hợp với thực tiễn. Việc điều chỉnh tổ chức lực lượng thực hiện chặt chẽ, đúng lộ trình; đề xuất phương án mua sắm vũ khí trang bị phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

Chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều đổi mới. Cùng với đó, đơn vị đã chỉ đạo diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh; tham gia Lễ duyệt binh tại Liên bang Nga.

Toàn quân cũng chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng linh hoạt, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, xác định giải pháp tạo bước đột phá, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tham mưu năm 2026.

Phòng thủ bảo vệ vững chắc hệ thống thông tin quân sự

Phát biểu kết luận, Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả nổi bật trong năm 2025.

Đại tướng nêu rõ, với chủ đề năm 2026: “Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”, toàn quân cần quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: MOD.

Để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình. Toàn quân kịp thời tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để xử lý thắng lợi các tình huống.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ an toàn Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh. Trong đó, xây dựng kế hoạch điều chỉnh giai đoạn 2026-2030, ưu tiên quân số cho các đơn vị mới thành lập, đơn vị huấn luyện ở địa bàn chiến lược trọng yếu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn, xử lý kịp thời các sự cố thiên tai, thảm họa môi trường. Đồng thời giám sát chặt chẽ, phòng thủ bảo vệ vững chắc hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Toàn quân phải quản lý, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đại tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược, vũ khí công nghệ cao giai đoạn 2025-2030 phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.