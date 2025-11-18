Quân đội kịp thời cứu bệnh nhân nguy kịch khi đang làm nhiệm vụ quan trọng 18/11/2025 14:00

(PLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng kịp thời cứu bệnh nhân nguy kịch khi đang làm nhiệm vụ trinh sát, bảo đảm an toàn cho đoàn Chủ tịch nước Lương Cường.

Ngày 18-11, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho hay đã kịp thời cứu bệnh nhân nguy kịch khi đang làm nhiệm vụ trinh sát, bảo đảm an toàn cho đoàn Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại xã Gò Nổi.

Trong quá trình cơ động, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, nhận được tin cấp bách về một trường hợp cụ già lớn tuổi, bệnh nặng, cần được đưa đi cấp cứu ngay.

Cán bộ, chiến sĩ kịp thời đưa người bệnh đi cấp cứu. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Không chần chừ, Đại tá Trần Hữu Ích đã chỉ đạo triển khai lực lượng nhanh chóng, khẩn trương tiếp cận người bệnh.

Đại tá Trần Hữu Ích cùng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn đã trực tiếp đưa bệnh nhân lên xe đặc chủng, băng qua vùng nước sâu hơn 1 m để kịp thời chuyển đến cơ sở y tế.

Chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế điều trị. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Sau đó, người bệnh được chuyển tiếp bằng xe quân sự đến bệnh viện Điện Bàn để cấp cứu kịp thời. Hiện, các y bác sĩ đang theo dõi sát tình hình sức khỏe của bệnh nhân.

Hành động kịp thời, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng không chỉ cứu sống người bệnh mà còn thể hiện tinh thần sẵn sàng, trách nhiệm và bản lĩnh của lực lượng vũ trang TP trong mọi tình huống.