Thiếu nữ 17 tuổi mắc u buồng trứng khổng lồ đe dọa khả năng sinh sản 05/01/2026 16:40

Ngày 5-1, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công khối u buồng trứng kích thước lớn, kịp thời bảo tồn hai buồng trứng cho thiếu nữ 17 tuổi.

Bệnh nhân là HTN (17 tuổi, ngụ TP.HCM) mắc u bì buồng trứng xoắn hai bên – một biến chứng phụ khoa nguy hiểm, có thể đe dọa khả năng sinh sản và tính mạng.

Bệnh nhân chưa lập gia đình, chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý phụ khoa, nhập viện tại khoa Sản trong tình trạng đau bụng hạ vị dữ dội. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vùng hạ vị có khối căng kích thước khoảng 17×18 cm, di động và đau rõ khi chạm.

Kết quả chụp MRI cho thấy tử cung không bất thường, tuy nhiên cả hai buồng trứng đều có khối u choán chỗ. Trong đó, khối u buồng trứng phải kích thước khoảng 13×15 cm, khối u buồng trứng trái khoảng 8×10 cm, bên trong chứa dịch, mỡ và vôi hóa, ranh giới rõ. Đặc biệt, cả hai khối u đều bị xoắn – một tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định u bì buồng trứng hai bên xoắn và được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã bóc trọn hai khối u bì kích thước lớn (15 cm và 8 cm). Bên trong các khối u chứa nhiều tổ chức như răng, tóc, xương và da đầu, với tổng lượng dịch khoảng 2.000 ml. Nhờ được can thiệp kịp thời, hai buồng trứng của bệnh nhân được bảo tồn hoàn toàn.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) phẫu thuật khối u buồng trứng kích thước lớn cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, ít đau, sớm trở lại sinh hoạt bình thường và được xuất viện ngày 24-12-2025. Theo chỉ định, người bệnh cần tái khám tại phòng khám phụ khoa sau hai tuần để theo dõi diễn tiến và đánh giá chức năng buồng trứng.

BS Cao Thị Thơm, khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết nếu u buồng trứng xoắn không được phẫu thuật kịp thời sẽ gây tắc mạch máu nuôi buồng trứng, dẫn đến thiếu máu và hoại tử.

Khi buồng trứng đã hoại tử, không thể bảo tồn và buộc phải cắt bỏ. Đặc biệt, trong trường hợp xoắn cả hai bên, người bệnh có nguy cơ mất hoàn toàn khả năng sinh sản tự nhiên, rối loạn nội tiết sớm, thậm chí mãn kinh sớm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tâm lý, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên.

Bác sĩ cảnh báo buồng trứng hoại tử có thể vỡ, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Người bệnh thường có biểu hiện đau bụng dữ dội, kéo dài, kèm nôn ói, sốt cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh hoạt và học tập.

Bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ vị thành niên và phụ nữ trẻ, không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dưới đột ngột, dữ dội, đau một hoặc hai bên, kèm buồn nôn, nôn ói hoặc đau tăng khi vận động. Việc tự ý sử dụng thuốc giảm đau kéo dài tại nhà có thể che lấp triệu chứng và làm chậm thời điểm điều trị phù hợp.

Cạnh đó, khám phụ khoa định kỳ mỗi 6-12 tháng, kể cả ở tuổi vị thành niên khi có dấu hiệu bất thường, là biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm các bệnh lý buồng trứng. Khi đã được chẩn đoán u buồng trứng, người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ, không chủ quan với các cơn đau bụng dưới tái diễn nhằm bảo tồn tối đa chức năng sinh sản.