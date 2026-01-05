Phẫu thuật triệt căn ung thư bàng quang phức tạp bằng phương pháp hiện đại 05/01/2026 17:18

(PLO)- Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật triệt căn ung thư bàng quang phức tạp và tạo hình chuyển lưu nước tiểu hồi tràng ra da theo phương pháp Bricker.

Ngày 5-1, Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật mổ mở cắt bàng quang tận gốc, nạo hạch chậu hai bên và tạo hình chuyển lưu nước tiểu hồi tràng ra da theo phương pháp Bricker cho bệnh nhân ung thư bàng quang giai đoạn tiến triển. Ca bệnh này đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực Ngoại tiết niệu.

Bệnh nhân là ông PPS (57 tuổi, ngụ TP.HCM), nhập viện trong tình trạng tiểu máu tươi kéo dài kèm sụt cân nhanh.

Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh bằng MRI, các bác sĩ phát hiện khối u bàng quang kích thước lớn 67x52x51 mm, xâm lấn sâu, được chẩn đoán Carcinoma niệu mạc.

Ca bệnh trở nên đặc biệt phức tạp do bệnh nhân có bệnh nền phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và tăng huyết áp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình phẫu thuật và hồi sức.

Bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) phẫu thuật mổ mở cắt bàng quang tận gốc cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau khi hội chẩn, ê-kíp khoa Ngoại Tiết niệu quyết định lựa chọn phương pháp điều trị triệt căn tối ưu hiện nay là cắt bàng quang tận gốc kết hợp chuyển lưu nước tiểu theo phương pháp Bricker.

Theo đó, thay vì đưa trực tiếp niệu quản ra da như các kỹ thuật truyền thống, bác sĩ sử dụng một đoạn hồi tràng của chính bệnh nhân làm cầu nối dẫn nước tiểu ra ngoài. Phương pháp này giúp lấy bỏ triệt để tổ chức ung thư, đồng thời cải thiện chất lượng sống sau mổ, giảm nguy cơ nhiễm trùng và hẹp niệu quản.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ, do ê-kíp bác sĩ giàu kinh nghiệm thực hiện gồm BS CKII Phan Liên Khương, BS CKII Nguyễn Minh Tiến, BS CKI Nguyễn Lương Vũ cùng ê-kíp gây mê hồi sức. Trong quá trình mổ, việc ứng dụng dao Ligasure hiện đại giúp kiểm soát chảy máu hiệu quả khi bóc tách các mô phức tạp và nạo hạch chậu hai bên.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực với chế độ dinh dưỡng hợp lý và vật lý trị liệu tại giường. Sau một tuần, vết mổ lành tốt, nước tiểu trong, sức khỏe ổn định và bệnh nhân được xuất viện.

Theo đại diện Bệnh viện Nguyễn Trãi, thành công của ca phẫu thuật không chỉ khẳng định tay nghề chuyên môn cao của đội ngũ bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu mà còn thể hiện định hướng phát triển chuyên sâu của bệnh viện.

Với sự đầu tư đồng bộ về nhân lực và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Nguyễn Trãi sẵn sàng tiếp nhận, điều trị hiệu quả các ca ung bướu hệ tiết niệu phức tạp, góp phần mang lại cơ hội sống và chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh.