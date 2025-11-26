Những hộp cơm nóng từ xe bếp tự hành của quân đội đến với bà con vùng lũ 26/11/2025 11:25

(PLO)- Chiếc xe bếp tự hành của Lữ đoàn 655 (Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu) lăn bánh vào vùng lũ Đắk Lắk, đem đến cho người dân những hộp cơm nóng.

5 ngày liên tiếp kể từ khi chiếc xe bếp tự hành của Lữ đoàn 655 (Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu) lăn bánh vào vùng lũ Đắk Lắk, ngọn lửa trong khoang bếp chưa một phút tắt.

Trong không khí ẩm lạnh, giữa tiếng mưa gió và mặt đất trơn trượt, âm thanh xoong nồi, dao thớt vang lên đều đặn như một nhịp sống mới, góp phần xoa dịu những tổn thương mà người dân các xã bị cô lập đang phải chịu đựng.

Chiếc xe bếp tự hành trở thành điểm tựa ấm áp của bà con vùng lũ. Ảnh: VĂN VIỄN

Hình ảnh người lính hậu cần cặm cụi bên từng mẻ cơm nóng trở thành điểm tựa tinh thần của cả vùng lũ.

Ngay khi nhận nhiệm vụ, tổ xe bếp gồm 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến xã Hòa Thịnh, chọn vị trí an toàn gần vùng ngập để dựng bếp.

Từ khoảnh khắc bếp đỏ lửa, từng phần cơm được chuẩn bị gấp rút nhưng đầy đủ thịt, cá, trứng, rau và canh. Người nấu bếp không kịp lau mồ hôi, chỉ mong bữa ăn đến tay bà con đúng giờ giữa tình cảnh thiếu thốn.

Giữa mưa gió, đôi tay của những người lính nấu ăn vẫn không ngơi nghỉ để kịp đưa những hộp cơm nóng đến tay bà con.Ảnh: VĂN VIỄN

Sau 5 ngày, hơn 1.500 suất cơm đã được nấu và chuyển đến các thôn Phú Mỹ, Mỹ Điền, Cảnh Tịnh…, nơi nhiều hộ dân vẫn còn ngổn ngang, chưa thể tự lo bữa ăn vì lũ cuốn trôi hết chất đốt.

Người lính hậu cần không chỉ đứng bếp mà còn trực tiếp băng qua những đoạn đường trơn trượt, lội nước đến từng nhà. Mỗi hộp cơm nóng được trao tận tay như một lời động viên thầm lặng.

Giữa gian bếp dã chiến ướt át vì mưa, sự chung tay của đoàn viên xã Hòa Thịnh, hội phụ nữ, giáo viên Trường Tiểu học Hòa Đồng, nhân viên Ngân hàng Phòng giao dịch Tây Hòa khiến không khí lao động càng ấm hơn.

Đoàn viên Nguyễn Ngọc Thiện vừa nhặt rau vừa chia sẻ mọi người tự nguyện góp sức khi thấy các chiến sĩ miệt mài từ mờ sáng.

Cô giáo Trần Thị Tường Vy cho biết trong lũ lớn, nhà nào cũng thiếu lửa, thiếu thực phẩm, việc được góp một phần công sức, san sẻ khó khăn với bà con là niềm vui.

Trong mưa lũ, lực lượng hậu cần – quân nhu không chỉ phục vụ bộ đội mà còn lo cho dân. Ảnh: VĂN VIỄN

Giữa những đợt gió lạnh tạt vào khu bếp, đôi tay người lính vẫn đều đặn thái thịt, rửa rau, đong gạo.... Không lời kêu mệt, kể khó.

Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Công Tiến, người trực tiếp phụ trách nấu nướng, nói rằng chỉ mong nấu được nhiều hơn và nhanh hơn vì thấy bà con còn quá vất vả. Cứ nhìn người dân đón hộp cơm bằng tất cả sự trân trọng, anh lại quên hết mệt nhọc.

Có mặt tại hiện trường để theo dõi và chỉ đạo công tác bảo đảm, Đại úy Nguyễn Hữu Ry – Trợ lý Phòng Quân nhu Quân khu – nhấn mạnh trong mưa lũ, lực lượng hậu cần – quân nhu không chỉ phục vụ bộ đội mà còn phải lo cho dân.

Anh đánh giá xe bếp tự hành là cánh tay đắc lực giúp quân đội chủ động nấu nhanh, bảo đảm chất lượng bữa ăn trong mọi điều kiện thời tiết, đặc biệt khi thiên tai bất ngờ, kéo dài.

Những hộp cơm nóng được trao đi giữa lúc bếp lửa các gia đình đều tắt vì nước ngập. Khi nhận hộp cơm còn bốc hơi, bà Nguyễn Thị Bình ở xã Hòa Thịnh xúc động vì lâu rồi mới có một bữa cơm “có khói”.

Chị Lê Thị Mỹ Hoa cùng xã cho hay mấy hôm nước rút không có điện, không có nước, củi cũng trôi hết, cả nhà gần như không thể nấu nướng. Suất cơm nóng đến đúng lúc khiến chị rưng rưng.

Các tổ chức đoàn thể cùng cán bộ phụ trách xe bếp chung tay giúp bà con ấm lòng trong gian khó. Ảnh: VĂN VIỄN

Điều ít ai biết, chiếc xe bếp đang đỏ lửa mỗi ngày giữa vùng lũ là sản phẩm nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng từ năm 2016. Xe có khả năng nấu cho 200-250 người ăn mỗi lần, tiết kiệm chất đốt, cơ động trên nhiều địa hình, hoạt động ổn định trong mưa gió và vốn được thiết kế phục vụ dã ngoại, tác chiến.

Khi bước vào nhiệm vụ mới – chống thiên tai, cứu dân – phương tiện này phát huy hiệu quả vượt trội, cho thấy tầm quan trọng của việc đầu tư trang bị cho lực lượng quân đội trong nhiệm vụ bảo vệ và hỗ trợ nhân dân.

Giữa lúc nước lũ vẫn chưa rút hết và những thiệt hại còn chưa thể thống kê, những hộp cơm nóng từ xe bếp tự hành đã trở thành niềm tin, trở thành sự sẻ chia mang đậm nghĩa tình của Bộ đội Cụ Hồ.