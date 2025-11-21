Quân đội điều xe thiết giáp hỗ trợ bà con vùng lũ bị cô lập 21/11/2025 12:37

(PLO)- Quân khu 5 điều lực lượng và xe thiết giáp hỗ trợ bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk đang bị cô lập.

Sáng 21-11, nhiều khu vực tại các xã Tây Hoà, Đông Hoà, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Xuân Lộc, phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang chìm sâu trong nước lũ, bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài. Quân khu 5 đã điều lực lượng và xe thiết giáp hỗ trợ bà con vùng lũ đang bị cô lập.

Xe thiết giáp tiếp tế cho bà con vùng lũ.

Trước tình hình khẩn cấp, Quân khu 5 đã điều động lực lượng và xe thiết giáp vượt nước chảy xiết, tiếp tế hàng nghìn suất nhu yếu phẩm đến với người dân vùng ngập sâu.

Đoàn công tác do Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 trực tiếp chỉ huy, triển khai ba xe thiết giáp vận chuyển hơn 3.000 suất quà, gồm mì tôm, lương khô, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Tại các tuyến đường vào vùng lũ, nước chảy xiết, nhiều đoạn bị xói lở, sạt lở gây nguy hiểm, các lực lượng làm nhiệm vụ với quyết tâm “không để dân thiếu đói, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hàng nghìn suất quà đến với bà con.

Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 vẫn kiên trì mở đường, tiếp cận từng thôn, từng cụm dân cư bị cô lập.

Nhận trên tay phần quà cứu trợ, cụ Nguyễn Hận (84 tuổi, phường Bình Kiến) xúc động, rơi nước mắt.

“Có bộ đội là quý nhất! Tôi sống gần hết đời người, chưa bao giờ thấy lũ lớn, ngập sâu như vậy. Nhà cửa chìm hết rồi, may có bộ đội đến ứng cứu, tiếp lương thực chứ không cả nhà tôi chẳng biết xoay xở làm sao. Thương bộ đội lắm!”, cụ Hận nói.

Các lực lượng đang cấp tốc hỗ trợ người dân.

Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ và cơ động lực lượng bằng xuồng máy, ca nô đến các khu vực ngập sâu, đưa hàng trăm hộ dân thoát khỏi tình trạng cô lập, thiếu lương thực.