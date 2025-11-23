Trực thăng của quân đội chở lương thực đến cho bà con vùng lũ Đắk Lắk 23/11/2025 11:19

(PLO)- Trực thăng Mi-17 của Trung đoàn không quân 930 chở theo 2,3 tấn lương thực đến tiếp tế cho người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 23-11, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã sử dụng trực thăng của Trung đoàn không quân 930 (Sư đoàn không quân 372) bay tiếp tế lương thực, thực phẩm đến nhân dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.

Clip trực thăng của quân đội chở lương thực đến vùng lũ Đắk Lắk.

Đại tá Vũ Hồng Điệp, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp chỉ huy bay. Tham gia chỉ huy bay có lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn không quân 372.

Trực thăng Mi-17 (số hiệu 8432) của Trung đoàn không quân 930. Ảnh: TẤN VIỆT

Đúng 7 giờ 32, trực thăng Mi-17 (số hiệu 8432) của Trung đoàn không quân 930 đã cất cánh từ sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai) bay vào vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.

2,3 tấn lương thực sẽ đến tay người dân vùng lũ. Ảnh: PKKQ

Mỳ tôm, sữa, lương khô, nước lọc... tiếp tế cho người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: PKKQ

Hàng cứu trợ đã đến với xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: PKKQ

Trực thăng hạ cánh xuống sân vận động Long Thăng (xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk). Tổ bay và các lực lượng đã chuyển 2,3 tấn hàng hóa gồm mỳ tôm, lương khô, sữa, nước lọc… tiếp tế người dân vùng lũ.