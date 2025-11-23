Các tổ chức quốc tế cứu trợ khẩn cấp vùng lũ Gia Lai, Đắk Lắk 23/11/2025 09:15

(PLO)- Gia Lai và Đắk Lắk đang cần hỗ trợ hàng ngàn tấn lương thực, hóa chất Cloramine B, nhiều thuốc và túi sơ cấp cứu.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT) vừa cho biết, ngày 22-11, trước diễn biến mưa lũ kéo dài trên diện rộng, Cục đã phối hợp, huy động và điều phối các nguồn hàng cứu trợ khẩn cấp từ nhiều tổ chức quốc tế để hỗ trợ hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Các tổ chức quốc tế này gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) và Tổ chức CRS tại Việt Nam.

Cụ thể, 3.350 thùng nước uống đóng chai đã được chuyển tới tỉnh Gia Lai.

Tại Đắk Lắk, 11.500 gói xúc xích, 48.990 gói bánh, 7.362 thùng sữa, 24.828 thùng nước uống đóng chai được vận chuyển tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tiến hành cấp phát cho người dân các địa phương, trong đó có hai xã Tuy An Đông và Tuy An Tây. Số hàng cứu trợ được vận chuyển trong ngày 22 và 23-11.

Xã Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận thùng nước đóng chai do UNICEF hỗ trợ. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai

Bên cạnh đó, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với Công ty Cổ phần Acecook hỗ trợ 1.000 thùng mì cho người dân tỉnh Đắk Lắk.

Tại xã Tuy An Đông (Đắk Lắk), hàng cứu trợ của các tổ chức UNICEF, IOM, CRS, Save the Children đang được chuyển tới tay đồng bào.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết đang làm việc với các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế trong việc huy động cứu trợ khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại khu vực miền Trung.

Dự kiến trong ít ngày tới, Cục sẽ tiếp nhận hàng hóa viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) để chuyển tới tỉnh Đắk Lắk.

Tại xã Tuy An Đông (Đắk Lắk), hàng cứu trợ của các tổ chức UNICEF, IOM, CRS, Save the Children đang được chuyển tới tay đồng bào. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai

Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tới người dân ở miền Trung. Cập nhật đến 7 giờ sáng nay, mưa lũ đã làm 90 người chết, 12 người mất tích, tập trung nhiều ở Đắk Lắk với 71 người, Khánh Hoà 16 người… Về kinh tế, ước thiệt hại sơ bộ ban đầu hơn 9.000 tỉ đồng.

Trước mắt, Gia Lai đang cần hỗ trợ 2.000 tấn gạo, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs.

Đắk Lắk đang cần hỗ trợ 2.000 tấn lương thực, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng.

Tỉnh cũng cần hỗ trợ 80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại, giống vật nuôi trâu, bò, lợn, gà… và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.