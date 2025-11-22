Mưa lũ ở miền Trung làm 68 người chết và mất tích 22/11/2025 07:53

(PLO)- Tính đến 6 giờ sáng 22-11, mưa lũ ở miền Trung làm 68 người chết và mất tích. Riêng Đắk Lắk, Khánh Hòa có 51 người chết và mất tích.

Sáng sớm 22-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT) có báo cáo nhanh cập nhật về tình hình thiên tai.

Tính đến 6 giờ sáng nay, mưa lũ ở miền Trung đã làm 55 người chết và 13 người mất tích, tập trung nhiều ở Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Về nhà, mưa lũ làm 946 nhà bị hư hỏng; hiện còn 28.460 nhà ngập (Gia Lai 6.500, Đắk Lắk 11.586, Khánh Hòa 10.374).

Về nông nghiệp: 79.908 ha lúa, hoa màu và 100.014 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 3.244.312 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Lực lượng cứu hộ đưa trẻ em nhỏ ra khỏi vùng lũ ở Đắk Lắk. Ảnh: V.T

Hiện còn 16 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở.

Mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp nên ngày 22-11, đường sắt tiếp tục dừng 6 chuyến tàu khách qua khu vực miền Trung.

Trong số gần 1,2 triệu khách hàng mất điện, đến sáng nay đã khôi phục được cho hơn 800 nghìn hộ, còn hơn 377 nghìn nhà vẫn chưa thể khắc phục điện lưới, tập trung ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 8.980 tỉ đồng. Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Ngày 22-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 21-11, Bộ Chính trị đã có thông báo số 99-TB/TW chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 226 về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, ứng phó mưa, lũ tại khu vực Trung Bộ.

Thủ tướng cũng ban hành Quyết định số 2549 hỗ trợ khẩn cấp 700 tỉ đồng cho bốn địa phương (Khánh Hòa 200 tỉ, Lâm Đồng 200 tỉ, Gia Lai 150 tỉ, Đắk Lắk 150 tỉ).

Đồng thời, Chính phủ đã tổ chức 3 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo đó, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại Gia Lai.