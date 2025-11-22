Ngày 22-11: Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn có mưa to, lũ trên sông Krông Ana, Srêpôk ở mức cao

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ đêm 21 đến sáng sớm nay, 22-11, phía Đông Gia Lai – Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa to (Sông Hinh 36,4 mm).
Dự báo, ngày và đêm nay, phía Đông Quảng Ngãi – Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to 30–60 mm, có nơi trên 120 mm.
Ngày mai đến hết 24-11, Huế, phía Đông Đà Nẵng–Gia Lai có mưa 30–70 mm, cục bộ trên 120–130 mm. Cảnh báo mưa cường độ lớn >80 mm/3 giờ. Từ đêm 24-11, mưa giảm dần ở những khu vực này.
Về hiện trạng lũ, bản tin lúc 3h30 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho thấy lũ trên sông Krông Ana, trên sông Đồng Nai, lũ trên sông Ba (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang xuống nhưng vẫn duy trì ở mức cao.
Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên BĐ3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2.
Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức BĐ2-BĐ3; lũ hạ lưu sông Ba tại trạm Phú Lâm dao động dưới mức BĐ1; lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở trên mức BĐ3.
Ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở Đắk Lắk và Khánh Hòa: Cấp 2.
Báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT) cập nhật đến chiều qua cho thấy, mưa lũ ở Nam Trung Bộ đã làm 45 người chết, 9 người mất tích.
Đã có 945 nhà bị hư hỏng, hiện còn 28.460 nhà ngập, tập trung ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.
Đã có 15.314 ha lúa, hoa màu và 2.059ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 49.595 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 157 ha thủy sản thiệt hại.
Đến chiều qua còn 26 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở.