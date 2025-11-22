Ngày 22-11: Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn có mưa to, lũ trên sông Krông Ana, Srêpôk ở mức cao 22/11/2025 07:06

(PLO)- Dự báo, ngày và đêm 22-11, phía Đông Quảng Ngãi – Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to 30–60 mm, có nơi trên 120 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ đêm 21 đến sáng sớm nay, 22-11, phía Đông Gia Lai – Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa to (Sông Hinh 36,4 mm).

Dự báo, ngày và đêm nay, phía Đông Quảng Ngãi – Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to 30–60 mm, có nơi trên 120 mm.

Ngày mai đến hết 24-11, Huế, phía Đông Đà Nẵng–Gia Lai có mưa 30–70 mm, cục bộ trên 120–130 mm. Cảnh báo mưa cường độ lớn >80 mm/3 giờ. Từ đêm 24-11, mưa giảm dần ở những khu vực này.

Người dân xã Ea Na, Đắk Lắk đang chạy lũ. Ảnh: M.C

Về hiện trạng lũ, bản tin lúc 3h30 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho thấy lũ trên sông Krông Ana, trên sông Đồng Nai, lũ trên sông Ba (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang xuống nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên BĐ3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức BĐ2-BĐ3; lũ hạ lưu sông Ba tại trạm Phú Lâm dao động dưới mức BĐ1; lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở trên mức BĐ3.

Ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở Đắk Lắk và Khánh Hòa: Cấp 2.