Chiều 20-11, giá xăng dầu giảm nhỏ giọt 20/11/2025 15:02

(PLO)- Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm nhưng không đáng kể.

Chiều 20-11, Liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm nhưng không đáng kể.

Xăng E5 giảm 37 đồng, xăng A95 giảm 34 đồng, dầu diesel giảm 38 đồng/lít, dầu mazut giảm 335 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm nhưng không đáng kể. Ảnh: AH

Sau điều chỉnh, giá mới của xăng A95 còn 20.542 đồng/lít, xăng E5 còn 19.807 đồng/lít, dầu diesel còn 19.826 đồng/lít, dầu mazut còn 13.739 đồng/kg. Riêng dầu hoả tăng 353 đồng/lít lên 20.288 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành này giảm nhẹ ở hầu hết các mặt hàng. Ví dụ, xăng RON92 để pha chế xăng E5 còn 79,614 USD/thùng, giảm 0,31%.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.