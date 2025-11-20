Nguyên nhân khiến mực nước các sông Nam Trung Bộ vượt lịch sử 20/11/2025 13:38

(PLO)- Lũ trên các sông Côn, Kỳ Lộ, Ba, Dinh Ninh Hòa, Cái Nha Trang và Cái Phan Rang đều đang cao hơn báo động 3 từ 0,2 đến 2,12 m.

Trưa 20-11, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, cho biết sau ngày 21-11, mưa lũ ở Đắk Lắk và Khánh Hòa sẽ giảm.

Tuy nhiên, mưa sẽ chuyển dần sang các khu vực Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế.

. Phóng viên: Tình hình mưa lớn, lũ ở Nam Trung Bộ từ đêm qua đến sáng nay thế nào, thưa ông?

+ Ông Hoàng Phúc Lâm: Hiện tình trạng mưa lũ ở khu vực Nam Trung Bộ đang ở mức rất nguy hiểm. Đêm qua và sáng nay, đã có ba điểm mà chúng tôi đo được đỉnh lũ vượt mức lịch sử:

Sông Kỳ Lộ vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009.

Sông Ba vượt đỉnh lũ năm 1993.

Sông Dinh Ninh Hòa vượt đỉnh lũ năm 1986.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

Hiện nay, lũ trên các sông Côn, Kỳ Lộ, Ba, Dinh Ninh Hòa, Cái Nha Trang và Cái Phan Rang đều đang ở mức cao, cao hơn báo động 3 từ 0,2 đến 2,12 m. Trong vòng 6 giờ tới, lũ trên sông Ba vẫn tiếp tục lên, trong khi các sông khác có xu hướng xuống chậm.

. Ông đánh giá thế nào về những bất thường trong đợt mưa lũ này ở Nam Trung Bộ?

+ Đây là một đợt mưa rất lớn, kéo dài từ đêm 17-11 đến nay, nối tiếp đợt mưa trước đó. Đặc biệt với hình thế thời tiết không khí lạnh kết hợp sóng đông, đã có những thời đoạn xảy ra mưa rất cực đoan trong thời gian ngắn tại các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hoà.

Ví dụ, Sơn Thành Tây và Sơn Thành Đông, Hoà Mỹ Tây, Sơn Long, Sơn Định, Sông Hình đều ghi nhận lượng mưa 1.000-1.200 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, ngay sau các đợt mưa lũ trước, các hồ chứa thuỷ điện vận hành xả nước, mực nước nền trên các sông trong khu vực đã ở mức cao. Do đó trong đợt lũ này nhiều sông đã đạt lịch sử.

. Dự báo những ngày tới mưa lũ tại Nam Trung Bộ diễn biến thế nào, thưa ông?

+ Dự báo ngày và đêm nay, mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở Nam Trung Bộ, trọng tâm vẫn là Đắk Lắk và Khánh Hòa, với lượng mưa phổ biến từ 100–200 mm, có nơi trên 350 mm.

Lượng mưa này sẽ duy trì mực lũ trên báo động 3 ở các sông ở Đắk Lắk và Khánh Hòa, khiến nguy cơ ngập lụt và lũ quét vẫn ở mức rất cao.

Sau ngày 21-11, mưa dự kiến giảm dần và dịch lên phía Bắc, nên tình hình lũ ở Đắk Lắk và Khánh Hòa sẽ giảm. Tuy nhiên, mưa sẽ chuyển dần sang các khu vực Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế.

. Xin cảm ơn ông!