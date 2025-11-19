Người dân bất ngờ khi miền Bắc xuất hiện băng giá sớm 19/11/2025 22:38

(PLO)- Khu vực lán 3, gần đỉnh Tà Xùa, Lào Cai ghi nhận băng giá xuất hiện trên các mỏm đá và cây cối, đánh dấu đợt băng giá đầu tiên của mùa đông 2025–2026.

Ngày 19-11, khu vực đường lên đỉnh Tà Xùa (xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai) ghi nhận băng giá xuất hiện trên các mỏm đá và cây cối, đánh dấu đợt băng giá đầu tiên của mùa đông 2025–2026. Đỉnh Tà Xùa nằm ở độ cao khoảng hơn 2.600 m so với mực nước biển.

Trao đổi với PLO, anh Phàng A Chìa, người có nhiều năm làm Porter (người làm công việc khuân vác hành lý) dẫn khách lên núi cho biết băng bắt đầu xuất hiện từ rạng sáng nay.

Sáng nay, khu vực đỉnh Tà Xùa (xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai) ghi nhận băng giá xuất hiện trên các mỏm đá và cây cối, đánh dấu đợt băng giá đầu tiên của mùa đông 2025–2026. Ảnh: Phàng A Chìa

“Hôm qua mình và 4 Porter nữa dẫn khách leo lên đỉnh Tà Xùa. Thời tiết rất lạnh. Đến sáng nay, mọi người dậy sớm tiếp tục lên đỉnh, còn mình ở lán đốt lửa sưởi ấm thì sương mù bắt đầu tăng. Sau đó nhìn lên cây cối thì thấy chỗ nào cũng có băng. Lúc đó khoảng 8-9 giờ gì đó”, anh Phàng A Chìa nói.

Năm nay, tại Tà Xùa, băng giá đến sớm hơn nhiều so với mọi năm.

Anh Phàng A Chìa cũng cho biết đã có 14 năm làm Porter dẫn khách lên núi, nhiều lần chứng kiến băng giá, thậm chí tuyết rơi, nhưng năm nay băng giá đến sớm hơn nhiều so với mọi năm.

Và sáng nay, băng giá chỉ xuất hiện ở khu vực lán 3, gần đỉnh Tà Xuà. Còn trên đỉnh Tà Xùa chưa xuất hiện băng giá.

Theo người dân địa phương, năm nay, tại Tà Xùa, băng giá đến sớm hơn nhiều so với mọi năm. Ảnh: Phàng A Chìa

Trên các diễn đàn du lịch Tà Xùa, biết thông tin xuất hiện băng giá, nhiều bạn trẻ, khách du lịch đều rất háo hức, muốn được đến nơi để chiêm ngưỡng, cảm nhận băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. Trước đó, Trung tâm này cũng dự báo trong đợt không khí lạnh mạnh này, vùng núi, trung du phía bắc có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt ở miền Bắc giảm sâu. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh ở Bắc Bộ trung bình từ 11–14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.