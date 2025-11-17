Chính thức: Từ 1-6-2026, xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc 17/11/2025 18:02

(PLO)- Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ 1-6-2026, xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 50/2025 quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 1-6-2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Xăng E5 RON92 tiếp tục được phối trộn để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31-12-2030.

Từ 1-6-2026, xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc. Ảnh: AH

Trong quá trình triển khai lộ trình, căn cứ vào tình hình thực tế về kinh tế – xã hội, kỹ thuật, công nghệ cũng như cung cầu, giá cả và các biến động liên quan, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ xem xét và quyết định việc điều chỉnh tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Bộ trưởng cũng có thể bổ sung các chủng loại xăng kinh doanh trên thị trường cho phù hợp, nhằm bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài ra, dầu diesel sinh học B5, B10 chưa bắt buộc phải phối trộn để sử dụng cho động cơ diesel. Tuy nhiên, Bộ Công Thương khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, phối trộn, pha chế và kinh doanh các mặt hàng dầu diesel sinh học này.

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lộ trình.

Cục này cũng được giao phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương, Bộ KH&CN rà soát, xây dựng, hoàn thiện và trình ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản xuất, tồn trữ, phối trộn, pha chế, vận chuyển, phân phối và kinh doanh nhiên liệu sinh học, xăng E5 RON92, xăng E10 và nhiên liệu diesel sinh học B5, B10.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được giao phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, kiến nghị các chính sách về thuế, phí và chính sách tài chính khác để thúc đẩy kinh doanh và sử dụng xăng sinh học, nhiên liệu sinh học; hướng dẫn phương pháp tính giá bán xăng sinh học, các yếu tố hình thành giá bán xăng sinh học đảm bảo nguyên tắc thị trường, có sự quản lý của Nhà nước.

Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền về danh mục hàng dự trữ quốc gia về xăng dầu phù hợp với lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học và điều kiện thực tế.

Thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu được phép sản xuất, bán xăng nền phục vụ phối trộn, pha chế xăng E5 RON92, xăng E10 hoặc phối trộn, pha chế bán xăng E5 RON92, xăng E10 theo nhu cầu của thị trường khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.