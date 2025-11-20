Tổng giám đốc công ty thuỷ điện Sông Ba Hạ Nguyễn Đức Phú nói gì về mức xả lũ lịch sử? 20/11/2025 20:17

(PLO)- Ông Nguyễn Đức Phú, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết nếu không xả theo đúng quy trình, hồ chứa có nguy cơ vượt giới hạn kỹ thuật, gây hậu quả nghiêm trọng cho cả thượng lưu lẫn hạ du.

Chiều 20-11, ông Nguyễn Đức Phú, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) đã thông tin tới Pháp Luật TP.HCM về vấn đề xả lũ của thuỷ điện này những ngày qua và làm rõ hơn những vấn đề mà người dân quan tâm.

Mức xả 16.100 m3/s vẫn nằm trong quy trình vận hành hồ chứa

Mô tả lại diễn biến nước về hồ Sông Ba Hạ, ông Phú cho biết, trong hai ngày 18-11 đến 19-11, lưu lượng nước về hồ tăng nhanh do mưa lớn kéo dài trên lưu vực sông Ba. Chiều ngày 18-11, lưu lượng nước về hồ ở mức trung bình, nhưng từ rạng sáng ngày 19-11 đã tăng rất nhanh và lúc 9 giờ sáng đã lên đến hơn 10.000 m3/s.

Tốc độ tăng là cực kỳ lớn, chỉ trong vài giờ, lưu lượng có thể tăng thêm hàng nghìn mét khối mỗi giây. Lãnh đạo công ty lập tức cập nhật ngay tất cả số liệu này cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk và thực hiện vận hành đúng quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Ông Phú cho biết từ chiều 18-11, đơn vị vận hành với tổng lưu lượng chạy máy và xả qua tràn tương đương với lưu lượng nước về hồ để duy trì mực nước hồ ở mức 103m. Đến 7 giờ ngày 19-11, công ty điều tiết lưu lượng chạy máy và xả qua tràn thấp hơn lưu lượng về hồ theo đúng quy trình, nhằm giảm lũ cho hạ du.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết, mức xả 16.100 m3/s là mức xả lớn nhất trong lịch sử vận hành của Sông Ba Hạ tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, mức xả này hoàn toàn nằm trong Quy trình vận hành hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tuy nhiên, đến 10 giờ cùng ngày, lưu lượng nước về hồ đã vượt 11.000 m³/s và tiếp tục tăng nhanh. Ghi nhận lúc 16 giờ ngày 19-11, lưu lượng nước về đã đạt 16.120 m³/s, cao hơn mức lịch sử năm 2009 là 14.500 m³/s.

Căn cứ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia và thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk tại Lệnh vận hành lúc 20 giờ ngày 14-11, Công ty đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị và đưa ra các phương án vận hành điều tiết nước qua tràn nhằm ứng phó với diễn biến mưa lũ phức tạp tại khu vực.

Tổng giám đốc SBH cũng cho hay, theo tính toán, từ 19 giờ ngày 18-11 đến 14 giờ ngày 19-11, hồ Thủy điện Sông Ba Hạ đã vận hành cắt giảm lũ cho vùng hạ du khoảng 93 triệu m3 nước.

Từ 19 giờ 30 ngày 19-11 đến 12 giờ ngày 20-11, hồ Thủy điện Sông Ba Hạ đã cắt giảm lũ cho vùng hạ du khoảng 53 triệu m3 nước.

Ông đồng thời khẳng định, trong quá trình vận hành điều tiết nước qua tràn, Công ty liên tục báo cáo, bám sát cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, thực hiện nghiêm chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự – Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, vận hành mở cửa xả tràn theo đúng các thông số kỹ thuật trong Quy trình vận hành liên hồ, bảo đảm lưu lượng điều tiết nằm trong giới hạn quy định, phù hợp với diễn biến dòng chảy thực tế, nhằm bảo đảm an toàn hồ đập và đảm bảo an toàn vùng hạ du.

Nhiều căn nhà tại phường Tuy Hòa bị ngập nặng. Ảnh: T.T

Mức xả 16.100 m3/s là mức xả lớn nhất trong lịch sử vận hành của Sông Ba Hạ tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, mức xả này hoàn toàn nằm trong Quy trình vận hành hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khi lưu lượng về tăng nhanh vượt nhiều lần trung bình nhiều năm, việc điều tiết với mức cao là bắt buộc để đảm bảo an toàn cho công trình.

Nếu không xả theo đúng quy trình, hồ chứa có nguy cơ vượt giới hạn kỹ thuật, gây hậu quả nghiêm trọng cho cả thượng lưu lẫn hạ du. Vì vậy, quyết định xả lũ được tính toán chặt chẽ, theo từng bước, dựa trên dữ liệu thực tế và dự báo khí tượng.

"Chúng tôi luôn nỗ lực tối đa, bằng mọi phương án để hài hòa hai mục tiêu quan trọng nhất là an toàn cho hồ và đập, giảm hạn chế tối thiểu tác động vùng hạ du”, ông Phú chia sẻ.

Phối hợp vận hành xả lũ giữa Thủy điện Sông Ba Hạ với các hồ chứa thượng nguồn ra sao?

Đắk Lắk là địa phương ngập nặng nhất hiện nay trong đợt mưa lớn kéo dài kết hợp thuỷ điện vận hành xả lũ. Ngoài Thuỷ điện Sông Ba Hạ điều tiết vận hành còn có các thuỷ điện khác trên lưu vực sông Ba. Công tác phối hợp vận hành xả lũ giữa Thủy điện Sông Ba Hạ với các hồ chứa thượng nguồn ra sao là điều mà nhiều người quan tâm lúc này.

Ông Nguyễn Đức Phú cho biết Công ty đã chuẩn bị nhiều phương án ứng phó, thực hiện nghiêm túc ý kiến của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk trong việc điều tiết nước qua tràn.

Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tại văn bản số 0139 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thống nhất giảm lưu lượng xả để giảm ngập cho hạ du, Công ty rà soát toàn bộ số liệu vận hành như lượng nước về, mực nước hồ, lượng có thể phát qua tổ máy và diễn biến thời tiết.

"Trên cơ sở bảo đảm an toàn công trình và tuân thủ Quy trình liên hồ, Công ty đã giảm xả ngay trong phạm vi có thể. Chúng tôi cũng xin phép một lần nữa nhắc lại, Thủy điện Sông Ba Hạ luôn nỗ lực tối đa để hài hòa hai mục tiêu quan trọng nhất là an toàn cho hồ và đập, giảm hạn chế tối thiểu tác động vùng hạ du”, lãnh đạo SBH nhấn mạnh.

Về việc phối hợp vận hành xả lũ giữa Thủy điện Sông Ba Hạ với các hồ chứa thượng nguồn, ông Phú cho biết, quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba được vận hành liên tục và có sự giám sát của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các hồ như Sông Hinh, Krông H’Năng, An Khê – Ka Nak… đều cập nhật số liệu theo thời gian thực và điều tiết theo đúng vai trò.

Việc phối hợp này có ý nghĩa lớn trong việc san bớt đỉnh lũ, hạn chế nguy cơ các hồ xả lớn cùng thời điểm. Đây là một trong những yếu tố giúp giảm áp lực đáng kể cho hạ du.

Lãnh đạo SBH cũng cho biết đã thực hiện thông báo xả lũ, điều tiết nước qua tràn theo các hình thức: Văn bản gửi địa phương và thông báo điều chỉnh lưu lượng xả được phát đi liên tục qua email cho các cơ quan, ban, ngành của Trung ương, địa phương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các xã, phường vùng hạ du của tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời phát tin cảnh báo xả tràn qua hệ thống loa cảnh báo lũ của Công ty đặt tại các xã vùng hạ du, nhằm cảnh báo sớm cho người dân biết và chủ động trong công tác phòng chống lũ.

Theo lãnh đạo SBH, công ty rất chia sẻ và thấu hiểu những khó khăn, tổn thất của bà con vùng hạ du. Mưa lũ lần này vượt xa dự báo và vượt các giá trị trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty nhận thức rõ trách nhiệm vận hành hồ chứa và tuân thủ đúng mọi quy định. Công ty sẽ cố gắng tập trung mọi nguồn lực để phối hợp khi chính quyền địa phương có chỉ đạo, yêu cầu, đồng thời xây dựng các chương trình hỗ trợ, an sinh xã hội tại địa phương.