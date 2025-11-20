Thủy điện Sông Ba Hạ phải xả lũ tương đương hơn 30 lần lưu lượng chạy máy

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) đã có thông tin về tình hình vận hành hệ thống điện trong bối cảnh nhiều thủy điện xả lũ.
NSMO cho biết, do tác động của các đợt mưa lớn kéo dài khiến số lượng các hồ chứa xả điều tiết vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao, hiện tại số lượng hồ xả vẫn duy trì ở 86/122 hồ (trong đó miền Bắc: 27 hồ, miền Trung: 44 hồ, miền Nam: 15 hồ).
Đặc biệt, hồ thủy điện Sông Ba Hạ đang phải xả lũ với tổng lưu lượng ~ 15.000 m3/s (tương đương với hơn 30 lần lưu lượng chạy máy), với tổng công suất các hồ thủy điện xả lên đến 11.600 MW (trên tổng số 19.600 MW thủy điện toàn hệ thống).
Vì vậy phụ tải hệ thống điện quốc gia tiếp tục duy trì ở mức thấp khi sản lượng điện tiêu thụ bình quân 860 triệu kWh/ngày, tương đương 97% so với cùng kỳ năm 2024. Công suất cực đại: 46.119MW (lúc 17h45 ngày 17-11), tương đương 103% so với cùng kỳ năm 2024.
NSMO cho hay nhiều khu vực tại miền Trung – Tây Nguyên ghi nhận tình trạng mất điện cục bộ do ảnh hưởng của mưa lũ. Tính đến chiều 19-11, tổng công suất phụ tải bị mất điện/đã khôi phục: 301.1/91.8 MW. Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung (A3) đã lập tức làm việc với các đơn vị để khẩn trương khôi phục phụ tải, khắc phục các sự cố điện kịp thời.
Hiện nay, NSMO đang phối hợp chặt chẽ với các Công ty Điện lực khu vực và Trung tâm Điều độ miền để tập trung xử lý sự cố, khôi phục cấp điện an toàn, sớm nhất cho khách hàng; Theo dõi sát mưa lũ, điều chỉnh phương thức vận hành phù hợp; huy động linh hoạt nguồn điện để đáp ứng nhu cầu hệ thống, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện....
Thông tin từ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), ghi nhận lúc 11 giờ ngày 20-11, thủy điện Sông Ba Hạ có mực nước hồ là 105,73m trong khi mực nước dâng bình thường là 105m; lưu lượng nước về hồ là 10.100m3/s; lưu lượng nước qua tổ máy phát điện: 138m3/s; Lưu lượng nước xả qua tràn: 9.200m3/s; tổng lưu lượng nước về hạ du: 9.338m3/s, với mức xả 2,52 triệu m3/giờ.
Trưa ngày 20-11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát đi thông tin về tình hình vận hành hồ thủy điện Sông Ba Hạ. Theo đó, lưu lượng nước về hồ Sông Ba Hạ đã giảm.
Trước tình hình ngập lụt diện rộng đang diễn ra tại Đắk Lắk, nhất là các địa phương phía Đông tỉnh, ngày 19-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã gửi công văn hỏa tốc đến các nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng vận hành giảm lũ cho vùng hạ du sông Ba.
Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk thống nhất theo đề nghị của chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ vận hành với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ để tích dần mực nước đến mực nước lũ thiết kế 105,96m nhằm giảm lũ cho hạ du và khi mực nước hồ chứa đạt đến cao trình 105,96 thì công ty vận hành điều tiết duy trì nước với mực nước xả bằng nước về hồ
Tối ngày 19-11, mực nước về hồ không cao như dự báo. Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết lúc 4 giờ 15 phút sáng nay (20-11), Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã giảm lưu lượng xả lũ xuống còn 13.400 m3/giây.
Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ đã thực hiện đầy đủ theo chỉ thị của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk về việc vận hành giảm lũ cho vùng hạ du sông Ba.
Công ty đã bố trí lực lượng trực vận hành 24/24h, liên tục báo cáo số liệu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự – PCTT&TKCN tỉnh Đắk Lắk và phối hợp với chính quyền các địa phương để cung cấp thông tin cảnh báo cho người dân vùng hạ du.
Công ty CP Thủy điện Sông Ba cho biết việc xả lũ đang bám sát các thông số kỹ thuật trong Quy trình vận hành liên hồ: Lưu lượng điều tiết nằm trong giới hạn quy định, Điều chỉnh theo diễn biến thực tế dòng chảy, Thực hiện nghiêm chỉ đạo của cơ quan chức năng về việc giảm xả khi điều kiện cho phép.