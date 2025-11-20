Thủy điện Sông Ba Hạ phải xả lũ tương đương hơn 30 lần lưu lượng chạy máy 20/11/2025 14:47

(PLO)- Tác động của những đợt mưa lớn kéo dài khiến số lượng các hồ chứa xả điều tiết vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao, hiện tại số lượng hồ xả vẫn duy trì ở 86/122 hồ.

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) đã có thông tin về tình hình vận hành hệ thống điện trong bối cảnh nhiều thủy điện xả lũ.

NSMO cho biết, do tác động của các đợt mưa lớn kéo dài khiến số lượng các hồ chứa xả điều tiết vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao, hiện tại số lượng hồ xả vẫn duy trì ở 86/122 hồ (trong đó miền Bắc: 27 hồ, miền Trung: 44 hồ, miền Nam: 15 hồ).

Đặc biệt, hồ thủy điện Sông Ba Hạ đang phải xả lũ với tổng lưu lượng ~ 15.000 m3/s (tương đương với hơn 30 lần lưu lượng chạy máy), với tổng công suất các hồ thủy điện xả lên đến 11.600 MW (trên tổng số 19.600 MW thủy điện toàn hệ thống).

Nước ngập bao trùm tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HUỲNH HẢI

Vì vậy phụ tải hệ thống điện quốc gia tiếp tục duy trì ở mức thấp khi sản lượng điện tiêu thụ bình quân 860 triệu kWh/ngày, tương đương 97% so với cùng kỳ năm 2024. Công suất cực đại: 46.119MW (lúc 17h45 ngày 17-11), tương đương 103% so với cùng kỳ năm 2024.

NSMO cho hay nhiều khu vực tại miền Trung – Tây Nguyên ghi nhận tình trạng mất điện cục bộ do ảnh hưởng của mưa lũ. Tính đến chiều 19-11, tổng công suất phụ tải bị mất điện/đã khôi phục: 301.1/91.8 MW. Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung (A3) đã lập tức làm việc với các đơn vị để khẩn trương khôi phục phụ tải, khắc phục các sự cố điện kịp thời.

Hiện nay, NSMO đang phối hợp chặt chẽ với các Công ty Điện lực khu vực và Trung tâm Điều độ miền để tập trung xử lý sự cố, khôi phục cấp điện an toàn, sớm nhất cho khách hàng; Theo dõi sát mưa lũ, điều chỉnh phương thức vận hành phù hợp; huy động linh hoạt nguồn điện để đáp ứng nhu cầu hệ thống, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện....