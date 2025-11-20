Thấy gì qua mức xả của Thủy điện sông Ba Hạ trước khi lũ lớn đổ về? 20/11/2025 13:11

(PLO)- Dữ liệu trên trên Website của Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ cho thấy thủy điện này xả nước không nhiều cho đến khi có lũ lớn từ thượng nguồn đổ xuống.

Ngày 20-11, thông tin từ Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết lưu lượng nước về thủy điện Sông Ba Hạ đạt mức 14.380 m3/s, lưu lượng xả lũ đạt 13.100 m3/s.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ. Ảnh: N.D

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, lúc 16 giờ ngày 19-11, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng ở mức 16.100 m3/s. Đây là mức xả lũ cao kỷ lục, trong khi hàng ngàn hộ dân hạ du (tỉnh Đắk Lắk) bị ngập nặng, cô lập, cầu cứu khắp nơi.

Ngày 20-11, PV Pháp Luật TP.HCM tiếp tục nhiều lần liên hệ lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ để tìm hiểu thêm việc xả lũ, nhưng vẫn không nhận được phản hồi.

Theo thông tin trên Website của công ty này, từ tháng 10 đến khi xảy ra lũ, hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ giảm mực nước không đáng kể để đón lũ.

Theo các số liệu được đăng tải trên Website của công ty này, trong tháng 10-2025, hồ chứa của thủy điện Sông Ba Hạ luôn duy trì mực nước trên 102 m ở thượng lưu, trên 37 m đến 40 m ở hạ lưu.

Nhiều căn nhà tại phường Tuy Hòa bị ngập nặng. Ảnh: T.T

Trong tháng 10, thủy điện Sông Ba Hạ đón lưu lượng nước cao nhất là 1.169 m3/s, xả về hạ du lưu lượng nước cao nhất là 808 m3/s. Nhiều ngày khác trong tháng 10, thủy điện này xả điều tiết về hạ du lưu lượng nước từ hơn 200 m3/s đến hơn 700 m3/s.

Từ 1-11 đến 16-11, thủy điện Sông Ba Hạ tiếp tục giữ mực nước từ 102 m đến 105 m ở thượng lưu, từ 39 m đến 43 m ở hạ lưu.

Riêng các ngày 7 và 8-11, mực nước ở thượng lưu hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ đạt 105 m. Trong hai ngày này, thủy điện Sông Ba Hạ xả điều tiết về hạ du với lưu lượng từ hơn 3.000 m3/s đến gần 5.000 m3/s.

Nhiều nhà dân chìm trong biển nước.

Một số ngày khác, thủy điện Sông Ba Hạ chỉ xả về hạ du lưu lượng nước từ 200 m3/s đến 800 m3/s. Vì vậy, mực nước thượng lưu trong hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ luôn duy trì trên mức 100 m, vùng hạ lưu xấp xỉ 40 m.

Ngày 17 và 18-11 (trước lũ), mực nước thượng lưu thủy điện Sông Ba Hạ đạt 103 m, hạ lưu đạt 41-43 m. Hai ngày này, lưu lượng nước đổ về thủy điện Sông Ba Hạ từ hơn 3.400 m3/s đến hơn 4.500 m3/s; xả về hạ du lưu lượng nước từ hơn 3.000 m3/s đến 3.700 m3/s.

Đến ngày 19-11, khi xảy ra lũ, mực nước thượng lưu Sông Ba Hạ đạt mức 105 m. Thời điểm này, lưu lượng nước đột ngột đổ về thủy điện Sông Ba Hạ ở mức 12.455 m3/s. Trong ngày này, thủy điện Sông Ba Hạ mới xả lũ với lưu lượng đạt 11.495 m3/s.

Số liệu thể hiện trước lũ, thủy điện Sông Ba Hạ luôn giữ mực nước cao trong hồ chứa. Ảnh chụp màn hình

Từ các số liệu trên cho thấy, trước khi xảy ra đợt lũ lớn lần này, thủy điện Sông Ba Hạ xả nước điều tiết với lưu lượng thấp hơn rất nhiều so với lưu lượng nước lũ đổ về mấy ngày vừa qua.

Được biết, khi thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng cao kỷ lục, vùng hạ du sông Ba tại Đắk Lắk gồm các xã, phường: Ea Ly, Suối Trai, Đức Bình, Sơn Thành, Phú Hòa 1, Tây Hòa, Tuy Hòa... bị ngập nặng.

Sáng 20-11, PV Pháp Luật TP.HCM liên hệ ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, để tìm hiểu thêm việc điều hành, giám sát xả lũ đối với Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ.

Phóng viên nêu câu hỏi: Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn đã dự báo về đợt mưa rất lớn, nguy cơ xảy ra lũ lớn. Là Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, ông có yêu cầu lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ phải xả nước để chủ động đón lũ, hạ mực nước hồ để góp phần giảm lũ cho vùng hạ du không? Ông Tạ Anh Tuấn xác nhận: "Chúng tôi có chỉ đạo Công ty CP Sông Ba Hạ phải xả cắt lũ".

Phóng viên hỏi hỏi thêm về công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành xả nước đón lũ của Công ty CP Sông Ba Hạ, ông Tuấn khẳng định rằng "Công ty Sông Ba Hạ có cắt nhưng đợt lũ này về quá kỷ lục".

Về phía Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, đến trưa ngày 20-11, phóng viên Pháp Luật TP.HCM dù đã liên hệ nhiều lần để tìm hiểu thêm việc xả lũ, nhưng phía công ty này vẫn chưa phản hồi.

(Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc).