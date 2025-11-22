Cảnh báo lũ trên sông Srêpôk ở Đắk Lắk 22/11/2025 15:50

(PLO)- Chiều nay, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống. Tuy nhiên, lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao, trên báo động 3.

Chiều 22-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống; sông Kôn (Gia Lai) đang dao động.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3; sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức BĐ2 đến trên BĐ2; lũ trên sông Kôn tại trạm Thạch Hòa dao động ở mức BĐ1 đến trên BĐ1.

Lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên BĐ3.

Xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk ngập sâu trong nước. Ảnh: NGUYỄN YÊN -THANH NHẬT

Ngập lụt vẫn diễn ra tại các địa phương từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai tỉnh Đồng Nai. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa và Đồng Nai.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở các lưu vực sông tỉnh Đắk Lắk: Cấp 3. Lưu vực sông tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai: Cấp 1-2.

Theo dự báo, từ chiều tối hôm nay đến chiều tối 24-11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to 60–120mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to 40-80mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo mưa cường độ lớn hơn 80 mm/3 giờ.

Chiều tối và đêm 24-11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa vừa, mưa to 20–50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 25-11 mưa giảm dần.