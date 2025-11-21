Ra mắt Tổng đài 1900 1260 cung cấp thông tin thiên tai, thời tiết 21/11/2025 12:37

(PLO)- Cục Khí tượng Thuỷ văn vừa ra mắt Tổng đài Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam 1900 1260 cung cấp kiến thức, thông tin, cập nhật về thiên tai trên phạm vi cả nước.

Cục Khí tượng Thuỷ văn (Bộ NN&MT) vừa ra mắt Tổng đài Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam - 1900 1260 (Tổng đài 1900 1260).

Thông qua số điện thoại 1900 1260, Tổng đài sẽ cung cấp tự động kiến thức về một số loại hình thiên tai ở Việt Nam và các thông tin dự báo khí tượng thuỷ văn cập nhật nhất trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, khi người dân gọi đến Tổng đài 1900 1260, ở nhánh số 1, người dân có thể nghe nội dung tự động về phổ biến kiến thức một số loại hình thiên tai tại Việt Nam như bão, áp thấp nhiệt đới, dông lốc, sét, mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất, nắng nóng, rét, băng giá… Nhánh số 1 hoạt động 24/7.

Cục Khí tượng thuỷ văn. Ảnh: Trần Hùng

Người dân cũng có thể gặp tổng đài viên để tra cứu thông tin dự báo thời tiết, thuỷ văn trên phạm vi cả nước hoặc phản hồi về các hoạt động khí tượng thuỷ văn trên địa bàn. Tổng đài viên hoạt động trong giờ hành chính, từ 9h-12h và từ 13h-16h.

Cục Khí tượng Thuỷ văn cho biết, trước tình hình thiên tai khí tượng thủy văn ngày càng diễn biến nhanh, phức tạp, cực đoan hơn, cùng với đó là nhu cầu tương tác, sử dụng thông tin khí tượng thủy văn ngày càng cao, đặt ra yêu cầu tiếp cận về thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phải đa dạng, kịp thời, chính xác và thống nhất.

Cục Khí tượng Thuỷ văn họp về công tác dự báo thời tiết, thiên tai.

Bên cạnh các nguồn thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng, thông tin trên mạng xã hội và các chuyên gia độc lập đã góp phần lan tỏa thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Tuy nhiên, việc tuyên truyền thông tin thiếu kiểm chứng có thể gây hoang mang, làm giảm hiệu quả phòng chống.

Với mong muốn tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về một số loại hình thiên tai, đồng thời đa dạng hóa kênh thông tin, đưa thông tin dự báo khí tượng thuỷ văn ngày càng gần gũi, dễ tiếp cận tới người sử dụng, Cục Khí tượng Thuỷ văn triển khai Tổng đài khí tượng Thuỷ văn Việt Nam - 1900 1260.