Đắk Lắk đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ 500 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ 23/11/2025 10:40

(PLO)- Tỉnh Đắk Lắk đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ 500 tỉ đồng để khắc phục ngay một số thiệt hại lớn do mưa lũ và hỗ trợ trực tiếp người dân.

7h sáng ngày 23-11 (theo giờ Hà Nội, tức 2h cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết trong những ngày vừa qua, mưa lớn cực đoan đã xảy ra tại Đắk Lắk. Tất cả các điểm đều vượt lũ lịch sử từ 1-1,5 m và vượt báo động 3 ở nhiều nơi từ 5-7 m.

Lực lượng công an dầm mình trong lũ, hỗ trợ người dân sơ tán. Ảnh: C.A

Hiện Đắk Lắk đã bớt mưa nhưng vẫn còn mưa nhỏ và còn 4 xã, phường vẫn ngập. Mưa lũ gây đã thiệt hại lớn cho tỉnh này, toàn bộ các xã phường phía đông của tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) cùng với một số xã phường của phía tây (tỉnh Đắk Lắk cũ) bị ngập. Đặc biệt, 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũ bị ngập sâu, khoảng 80-90% nhà cấp bốn bị ngập rất sâu; toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp khoảng 180.000 ha bị hư hại.

Đối với thiệt hại về người, thống kê cho thấy đã có 65 người bị chết và mất tích (trong đó có 55 người chết và 10 người mất tích).

Tỉnh Đắk Lắk hiện đang cùng với các lực lượng vũ trang tập trung khắc phục, cứu trợ cho người dân, trong đó tập trung cung cấp lương thực, thực phẩm cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết gồm thuốc men chữa trị cho người dân, vệ sinh môi trường.

Đối với tất cả các điểm và các hộ dân bị ảnh hưởng, lực lượng chức năng đã tiếp cận được; thiết lập nhiều bếp ăn tập thể tại các xã phường.

Lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ có khoảng 21.000 người (trong đó, quân đội khoảng gần 8.000 người, công an hơn 6.000 người và khoảng 7.000 người là lực lượng huy động từ tỉnh) cùng với nhiều phương tiện kỹ để tập trung tham gia cứu trợ, hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo không xảy ra dịch bệnh sau bão lũ cũng như khắc phục thiệt hại về hạ tầng.

Tại cuộc họp, tỉnh Đắk Lắk đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ 500 tỉ đồng để khắc phục cấp bách một số thiệt hại lớn và hỗ trợ trực tiếp người dân.