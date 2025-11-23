Cập nhật đến sáng 23-11: 102 người chết và mất tích do mưa lũ, sạt lở 23/11/2025 08:59

(PLO)- Dự báo từ sáng sớm nay đến 25-11, Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Sáng 23-11, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT) có báo cáo nhanh cập nhật về tình hình thiên tai.

Mưa to dịch chuyển sang Quảng Ngãi - Đà Nẵng

Theo báo cáo, từ 19 giờ tối qua đến sáng sớm nay, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ lượng mưa phổ biến dưới 15 mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Sơn Định (Đắk Lắk) 40 mm, Hồ Đồng Tròn (Đắk Lắk) 30 mm, Hồ Long Mỹ (Gia Lai) 29 mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 27 mm.

Dự báo từ sáng sớm nay đến sáng sớm 25-11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 250 mm.

Ngày và đêm 23-11, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, cục bộ trên 70 mm.

Một số vùng ở xã Hoà Thịnh (Đắk Lắk) còn ngập sâu, người dân dùng thúng để di chuyển. Ảnh: NGUYỄN YÊN - THANH NHẬT

Hiện lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống.

Mực nước lúc 5 giờ sáng nay trên các sông như sau:

Trên sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn là 31,43 m, dưới báo động 2 là 0,57 m.

Trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tại trạm Giang Sơn là 424,55 m, trên báo động 3 là 0,55 m.

Trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn là 178,13 m, trên báo động 3 là 4,13 m.

Trên sông Dinh (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 5,04 m, trên báo động 2 là 0,04 m.

Trên sông Đồng Nai (Đồng Nai) tại trạm Tà Lài là 112,51 m, trên báo động 2 là 0,01 m.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; sông Đồng Nai (Đồng Nai) tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; sông Dinh (Khánh Hòa) tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên báo động 3.

102 người chết, mất tích

Cập nhật đến 7 giờ sáng nay, mưa lũ ở miền Trung đã tăng lên 102 người chết, mất tích.

Trong đó, 90 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 12 người mất tích (Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Mưa lũ làm 1.154 nhà bị hư hỏng, 185.733 nhà bị ngập. Hiện Gia Lai không còn hộ gia đình bị ngập. Đắk Lắk còn 4 xã, phường đang ngập là phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa; xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ (trong đó, nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn ngập sâu).

Tuyến đường ĐH75 dẫn vào UBND xã Hòa Thịnh bị nước lũ cuốn bể nát, đứt gãy nghiêm trọng nhiều đoạn. Ảnh: NGUYỄN YÊN - THANH NHẬT

Khánh Hòa còn 87 hộ với 364 khẩu của xã Diên Điền và xã Hòa Trí ngập lụt.

Lâm Đồng cơ bản nước đã rút, người dân đang dọn dẹp, hiện còn 127 hộ dân bị ngập (xã Nam Đà 105 hộ, xã Cát Tiên 22 hộ).

Mưa lũ làm 80.825 ha lúa, hoa màu, 117.067 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại, 3.234.742 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Về giao thông, Quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến, nhưng còn 12 vị trí trên các tuyến Quốc lộ bị ngập lụt sạt lở cục bộ gây ách tắc:

1 vị trí đường Trường Sơn Đông (Quảng Ngãi tại Km158+450).

11 vị trí QL do địa phương quản lý (Đà Nẵng: 1 vị trí trên Quốc lộ 4E; Khánh Hòa: 7 vị trí trên Quốc lộ 27C; Lâm Đồng: 3 vị trí trên Quốc lộ 27C, Quốc lộ 20).

Đường sắt còn cấm đường 6 đoạn: Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh; Chí Thạnh – Hòa Đa; Đông Tác - Phú Hiệp; Phú Hiệp - Hảo Sơn; Hảo Sơn - Đại Lãnh; Cây Cầy - Hòa Tân.

Hiện vẫn mất điện 258.045 khách hàng tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, nhiều khu vực mất mạng thông tin liên lạc.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế: 9.035 tỉ đồng (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.000 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỉ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỉ đồng). Các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu về thiệt hại.