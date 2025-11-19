Toàn cảnh mưa lũ miền Trung, nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà trong biển nước 19/11/2025 18:11

(PLO)- Những ngày qua, mưa lớn kéo dài liên tục đã gây ra hàng loạt sự cố nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung. Tại Khánh Hòa, mưa xối xả kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đèo và khu dân cư bị ảnh hưởng nặng.

Tại huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), từ tối 18-11, nước sông Cái dâng cao khiến nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước, có nơi ngập hơn 2,5 m. Trong đêm 18 và rạng sáng 19-11, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 21 hộ dân với khoảng 70 người tại các điểm xung yếu, đồng thời lập chốt cảnh báo tại các khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh để ngăn người dân qua lại.

Tại xã Vạn Ninh, mưa từ chiều 18 đến sáng 19-11 tiếp tục duy trì ở mức rất to, khiến nhiều khu vực chìm trong nước. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng trực suốt đêm để hỗ trợ người dân.

Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng ở tỉnh Đắk Lắk. Trong đêm 18 và ngày 19-11, nhiều vùng trũng bị ngập sâu, buộc lực lượng chức năng phải sơ tán hàng trăm người dân. Tại xã Sơn Hòa, nước lũ lên nhanh, khiến nhiều khu vực bị cô lập. Chính quyền xã đã hỗ trợ đưa người dân, gia súc và tài sản lên vị trí an toàn.