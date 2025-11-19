Ưu tiên cứu dân tại các khu vực bị chia cắt do mưa lũ ở Đắk Lắk 19/11/2025 16:47

(PLO)- Nhấn mạnh đây là đợt mưa lũ nặng nề nhất trong nhiều năm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu huy động tổng lực, ưu tiên cứu dân, đảm bảo an toàn cho người dân tại Đắk Lắk.

Trưa 19-11, ngay sau khi trực tiếp kiểm tra tại khu vực quốc lộ 1, đoạn qua xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk), nơi đang bị chia cắt giao thông do nước lũ dâng cao, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tại trụ sở UBND tỉnh, cơ sở 2.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tại trụ sở UBND tỉnh. Ảnh: VGP

Hơn 8.500 hộ dân bị ảnh hưởng

Tại cuộc họp, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết tính đến 11 giờ 30 ngày 19-11, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây ngập lụt nhiều khu vực, làm một người tử vong do sạt lở đất; 80 thôn xóm bị ngập, 8.513 hộ dân bị ảnh hưởng.

Nhiều xã ven sông đang bị ngập từ 1-3 m, giao thông chia cắt, cô lập; đã có 1.970 hộ với 5.621 nhân khẩu được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

UBND tỉnh đã ban hành Công điện 007 và 008 yêu cầu các địa phương triển khai nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, thực hiện các phương án ứng phó thiên tai năm 2025. Sở NN&MT đã ban hành nhiều chỉ đạo liên quan tới vận hành hồ chứa, ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Cùng với đó, các địa phương cũng đã chủ động phương án di dời, sơ tán tại vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở. Lập chốt trực tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, không để người và phương tiện qua lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn thông tin, lũ trên các sông, như sông Ba, sông Kỳ Lộ đều đã vượt mức báo động 3 và dự kiến đạt đỉnh trong 12 giờ tới. Tại trạm Hà Bằng và Phú Lâm, mực nước cũng đã vượt hoặc xấp xỉ mức lũ lịch sử.

Các hồ chứa thủy điện lớn như Sông Ba Hạ, Sông Hinh đã cơ bản đầy nước và không còn khả năng cắt lũ. Hiện các hồ buộc phải xả lũ để đảm bảo an toàn đập, khiến mực nước vùng hạ du tiếp tục dâng cao.

Trước tình thế cấp bách, tỉnh Đắk Lắk đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ để ứng cứu. Sở Công Thương đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng bốc xếp để xuất kho ngay lập tức 72.000 thùng mì tôm và hàng chục nghìn chai nước uống.

Ngoài ra, 5 tấn lương khô cũng đã sẵn sàng được cơ động vào vùng lũ.

Thông tin thêm, Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk cho biết nhân lực và vật lực tại chỗ đã được huy động tối đa nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn. Tỉnh đang rất cần sự hỗ trợ về phương tiện cứu hộ chuyên dụng, như phao cứu sinh, xuồng máy để tiếp cận và sơ tán người dân tại các vùng ngập sâu, nước chảy xiết.

Cứu dân là nhiệm vụ số một

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá, mưa lũ năm nay diễn biến rất nghiêm trọng, dù các cấp, các ngành đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng tình hình vẫn vượt quá dự đoán.

Trong bối cảnh nhiều khu vực đang bị chia cắt, cô lập, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh tập trung, nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5, huy động mọi nguồn lực có thể để tiếp cận người dân bị kẹt lại.

"Cứu dân lúc này là số một. Tài sản, hoa màu có thể thiệt hại, sẽ khôi phục sau. Nhưng bây giờ phải huy động tất cả lực lượng để đảm bảo an toàn tính mạng người dân", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu huy động mọi nguồn lực có thể để tiếp cận người dân bị kẹt lại. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng giao lãnh đạo tỉnh trực tiếp làm việc, điều phối với Bộ Chỉ huy quân sự và Quân khu để điều hòa lực lượng, tìm phương án tiếp cận các khu vực bị cô lập. Tùy điều kiện thời tiết, các lực lượng sẽ cân nhắc sử dụng trực thăng quan sát hoặc ứng cứu.

Về phương tiện, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh huy động tối đa các phương tiện hiện có. Về bảo đảm dân sinh, Phó Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, đặc biệt là lương khô và nước uống; phối hợp Quân khu 5 cung cấp bổ sung nếu tỉnh thiếu, bảo đảm không để người dân thiếu đói hoặc thiếu nước.

Dự báo tối nay mưa lớn tiếp diễn, trong khi nền đất đã thấm nước nhiều ngày, nguy cơ sạt lở rất cao, do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh vừa ứng phó ngập lụt vùng hạ du, vừa tăng cường cảnh báo và ứng phó sạt lở tại trung du, miền núi.

Các lực lượng công an, quân đội được yêu cầu lập chốt, kiểm soát nghiêm ngặt, không cho người dân qua lại tại các điểm có nguy cơ cao.

"Một bên là núi, một bên là vực, thấm nước thế này thì rất khó lường. Các đồng chí phải khẩn trương triển khai cảnh báo, trực gác", Phó Thủ tướng lưu ý.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu mỗi khu vực phải có một chỉ huy phụ trách, tránh tình trạng lực lượng xuống hiện trường nhưng không có người điều phối.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh, triển khai ngay các nhiệm vụ được giao, đồng thời báo cáo, kiến nghị Trung ương những nội dung cần hỗ trợ.