Nhiều cơ chế chính sách đặc thù ở Đà Nẵng được nhân rộng cho cả nước 19/12/2025 13:12

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cho hay, đoàn đã đề xuất những cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Thành phố; nhiều nghị quyết được Quốc hội ghi nhận, nhân rộng cho cả nước.

Sáng 19-12, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri ba phường Cẩm Lệ, Hòa Xuân, An Khê nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tham dự tiếp xúc cử tri có ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng.

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ ủng hộ chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh, hình thành chính quyền địa phương hai cấp. Cử tri kỳ vọng nhiều quyết sách mới của Quốc hội sẽ đưa đất nước phát triển đi lên, tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cử tri TP Đà Nẵng kiến nghị nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: TẤN VIỆT

Bên cạnh đó, các cử tri cũng kiến nghị nhiều nội dung quan trọng như giá vàng trên thị trường quá cao, tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề tại TP Hà Nội.

Năm qua, thiên tai dị thường xảy ra nhiều, mưa lũ triền miên gây thiệt hại nặng nề ở nhiều tỉnh, TP. Cử tri kiến nghị Quốc hội có những quyết sách lâu dài trong khôi phục, phát triển rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu, sạt lở đất.

Phát biểu với cử tri, ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cho hay, đây là buổi tiếp xúc cử tri cuối cùng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đối với cử tri ba phường.

Ông Quảng thay mặt đoàn ĐBQH TP cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri TP đối với các ĐBQH khóa XV. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ của người dân đối với đoàn ĐBQH và từng cá nhân đại biểu trong đoàn.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Quảng, ý kiến của cử tri giúp cho đoàn ĐBQH và cá nhân từng đại biểu trưởng thành rất nhiều trên cương vị ĐBQH, đại biểu của nhân dân.

Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng được đánh giá là một trong những đoàn tích cực tham gia thảo luận ở tổ, ở hội trường và có rất nhiều ý kiến, kiến nghị, đóng góp xác đáng. Qua đó được Quốc hội, các bộ ngành quan tâm ghi nhận.

“Đặc biệt, đoàn ĐBQH TP đã đề xuất những cơ chế chính sách đặc thù để phát triển TP, với nhiều nghị quyết đặc thù được Quốc hội ghi nhận, nhân rộng cho cả nước”, ông Quảng nhấn mạnh.

Đơn cử, ngoài câu chuyện về chính quyền đô thị, nhiều cơ chế phát triển TP đến nay đã được nhân rộng. Như việc xây dựng Khu thương mại tự do, trên cơ sở Nghị quyết 136 của Đà Nẵng, Quốc hội đã cho nhiều địa phương khác như Hải Phòng, TP.HCM xây dựng.

Hay việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc ở các dự án thông qua Nghị quyết 170 của Quốc hội. Đến nay, Quốc hội chính thức cho phép áp dụng nghị quyết này để giải quyết các khó khăn vướng mắc ở các dự án nằm trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có vi phạm tương tự trên toàn quốc.

Với ý kiến của các cử tri tại buổi tiếp xúc, ông Quảng đề nghị đoàn ĐBQH TP tiếp tục quan tâm ghi nhận, chuyển tải kịp thời đến Quốc hội tâm tư, tình cảm của người dân Đà Nẵng.