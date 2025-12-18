Người Hà Nội đổ ra đường, phố phường rộn tiếng ca mừng Việt Nam vô địch 18/12/2025 23:54

(PLO)- Chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan tại SEA Games 33 mở ra một đêm Hà Nội không ngủ.

Khi tiếng còi mãn cuộc, kết thúc trận đấu chung kết giữa đội U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tại SEA Games 33 vang lên, Hà Nội như chuyển sang một nhịp sống khác. Từ những căn hộ chung cư, quán cà phê, góc phố nhỏ cho đến các trục đường lớn, dòng người bắt đầu đổ ra đường, mang theo cờ đỏ sao vàng, tiếng hô vang và những nụ cười không giấu nổi niềm tự hào.

Đi ăn mừng chiến thắng, vẫn phải dừng trước vạch. Ảnh: ANH NGỌC

Phố phường Thủ đô rực sáng trong sắc đỏ, rộn ràng trong những giai điệu quen thuộc của ngày hội chiến thắng.

Không hẹn mà gặp, từng đoàn xe nối dài qua các tuyến phố trung tâm. Trên yên xe máy, những lá cờ tung bay trong gió, những tiếng hô “Việt Nam vô địch” vang lên không mệt mỏi.

Có người trẻ tuổi, có cả những gia đình đưa con nhỏ ra đường để cùng cảm nhận khoảnh khắc đặc biệt, khi bóng đá một lần nữa trở thành sợi dây kết nối cộng đồng mạnh mẽ nhất.

Ở nhiều góc phố, người dân dừng lại bắt tay nhau, trao những cái ôm thân tình dù chưa từng quen biết. Niềm vui chiến thắng xóa nhòa mọi khoảng cách, biến Hà Nội thành một không gian chung của cảm xúc, nơi ai cũng là người trong cuộc.

Một cô gái ra đường với một chiếc cờ Tổ quốc siêu to. Ảnh: ANH NGỌC

Những quán nước ven đường chật kín khách, tiếng cười nói hòa cùng tiếng còi xe, tạo nên một bức tranh lễ hội sống động giữa lòng đô thị.

Chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games lần này không chỉ mang ý nghĩa của một tấm huy chương vàng. Đó là sự tiếp nối của niềm tin, của kỳ vọng mà người hâm mộ đã gửi gắm suốt hành trình giải đấu.

Trong khoảnh khắc ấy, những áp lực, lo toan thường nhật dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho niềm tự hào chung mang tên Việt Nam.

Trẻ em cũng được bố mẹ đưa xuống phố mừng chiến thắng. Ảnh: ANH NGỌC

Đêm Hà Nội kéo dài hơn thường lệ. Dòng người vẫn tiếp tục di chuyển qua từng con phố, mang theo âm thanh của trống, kèn, những bài hát quen thuộc đã gắn với bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Trên các tuyến đường, lực lượng chức năng có mặt để đảm bảo trật tự, nhưng bầu không khí vẫn giữ được sự văn minh, vui tươi đúng nghĩa của một ngày hội thể thao.

Không chỉ là một môn thể thao, bóng đá đã và đang tạo ra những khoảnh khắc cộng hưởng cảm xúc hiếm hoi, khi hàng triệu con người cùng chung một nhịp đập.

Một số hình ảnh người dân xuống phố mừng chiến thắng đội tuyển.

Sau khi trận đấu kết thúc, các con phố Hà Nội cũng bắt đầu đông đúc hơn. Ảnh: ANH NGỌC

Google map báo nhiều cung đường của Hà Nội đã tắc nghẽn. Ảnh: VIẾT THỊNH

Các bạn trẻ vẫn chiếm đa số trên những cung đường. Ảnh: ANH NGỌC.

Cờ đỏ sao vàng ngập tràn trên phố. Ảnh: ANH NGỌC

Vui có chừng, dừng đúng vạch. Ảnh: ANH NGỌC

Không khí lúc này tại Hải Phòng. Ảnh: NGỌC SƠN

Pháo sáng thắp sáng đường phố. Ảnh: NGỌC SƠN

Không khí trở nên huyên náo. Ảnh: NGỌC SƠN