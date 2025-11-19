Nước lũ ngập tới nóc nhà ở Đắk Lắk, xuyên đêm sơ tán dân 19/11/2025 08:58

(PLO)- Đêm 18 và ngày 19-11, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa to, gây ngập nhiều vùng trũng thấp. Trong đêm, lực lượng chức năng đã sơ tán hàng trăm người dân.

Ngày 19-11, ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang cùng lực lượng vào các vùng bị ngập lụt kiểm tra, hỗ trợ người dân sơ tán.

Lực lượng chức năng hỗ trợ, sơ tán người dân trong đêm. Ảnh: M.M

Theo ông Chiến, chiều và tối hôm qua, nước lũ đã gây ngập một số vùng trên địa bàn. Lực lượng chức năng xã Sơn Hòa đã xuyên đêm hỗ trợ bà con sơ tán, đưa gia súc, gia cầm về nơi an toàn, kê tài sản như lúa, gạo…lên cao.

“Hiện nước đang dâng, tôi đang vào vùng ngập lụt để kiểm tra tình hình và sẽ báo lại sau” - ông Chiến nói.

Còn ông Huỳnh Trung Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, thông tin hiện nước lũ đã dâng lên rất cao, gây ngập một số khu phố, thôn ở vùng trũng thấp và chia cắt giao thông.

“Đêm qua đến sáng nay chúng tôi đã sơ tán khoảng 500 người dân. Nếu nước tiếp tục lên, khả năng phải sơ tán thêm rất nhiều hộ ở vùng bị ngập lụt nữa” - ông Tâm cho hay.

Một số vùng phía Tây tỉnh Đắk Lắk, nước đã ngập tới nóc nhà. Ảnh: M.M

Tại phường Sông Cầu, nước lũ cũng dâng cao, gây ngập các khu vực trũng thấp, có nơi nước ngập gần tới nóc nhà. Hiện các lực lượng của phường Sông Cầu đang khẩn trương hỗ trợ người dân.

Cùng ngày, thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cho hay hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều vùng bị ngập lụt, ảnh hưởng đến người dân.

Vì vậy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo và cử lực lượng phối hợp cùng lực lượng tại chỗ của các địa phương bị ngập lụt khẩn trương rà soát, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, sẵn sàng các phương án, lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Theo ghi nhận của PLO, hiện Đắk Lắk đang có mưa to trên diện rộng, rất nhiều khu vực bị ngập lụt.

Cảnh sát hỗ trợ sơ tán dân khỏi vùng lũ. Ảnh: C.A

Hiện nhiều xã phía Đông và Tây Đắk Lắk như Krông Bông, Yang Mao, Cư Pui, Đồng Xuân, Sơn Hòa… nước lũ vẫn đang dâng cao, nhiều hộ dân đã phải sơ tán.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 10 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 18-11 đến 5 giờ ngày 19-11 phổ biến 100-240 mm, có nơi lớn hơn.

Dự báo từ ngày 19-11 đến ngày 21-11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi lớn hơn 300 mm. Phía Tây tỉnh có mưa, mưa vừa có nơi mưa to.

Mưa lũ khiến nhiều vùng ở Đắk Lắk bị ngập, sạt lở. Ảnh: T.T

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ ở thượng lưu sông Ba sẽ dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3. Đêm nay, dự báo lưu lượng lũ về hồ Sông Ba Hạ (Đắk Lắk) tăng trở lại.