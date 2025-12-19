Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra tuyên bố vụ vũ khí bị Thái Lan thu giữ từ lính Campuchia, kêu gọi ngừng bắn 19/12/2025 08:26

(PLO)- Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố chuyện vũ khí bị Bangkok thu giữ, kêu gọi Thái Lan và Campuchia ngừng bắn.

Ngày 18-12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Campuchia và Thái Lan giữ bình tĩnh, kiềm chế tối đa để sớm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời bác bỏ những suy đoán liên quan đến việc sử dụng vũ khí do nước này sản xuất trong xung đột, theo website Bộ này.

Chia sẻ với báo giới, ông Tưởng Bân - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc - cho biết nước này từ lâu đã duy trì quan hệ hợp tác quốc phòng với cả Campuchia và Thái Lan, bao gồm cả hoạt động thương mại quân sự.

Ông Tưởng nhấn mạnh rằng sự hợp tác này hoàn toàn phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, không nhằm vào bất kỳ bên thứ 3 nào và không liên quan đến cuộc xung đột biên giới hiện tại giữa hai nước Đông Nam Á.

Ông Tưởng Bân - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh hy vọng các bên liên quan không đưa ra những suy đoán chủ quan hay các hành vi "thổi phồng" ác ý.

Với tư cách là nước láng giềng hữu nghị của cả Campuchia và Thái Lan, Trung Quốc đang theo dõi sát sao các diễn biến tại biên giới. Ông Tưởng Bân bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước những thương vong mà người dân hai nước đang phải gánh chịu.

Vị phát ngôn viên bày tỏ hy vọng hai bên sẽ hành động vì lợi ích cốt lõi là hòa bình, ổn định khu vực biên giới cũng như sự an nguy của người dân.

Cụ thể, Trung Quốc mong muốn 2 quốc gia giữ sự bình tĩnh và kiềm chế ở mức cao nhất, sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn để quay lại bàn đàm phán, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn.

"Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình, đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy ngừng bắn và tái thiết hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan" - ông Tưởng Bân khẳng định.

Trước đó, trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 17-12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cũng lên tiếng trước thông tin quân đội Thái Lan đã thu giữ các tên lửa chống tăng do Bắc Kinh sản xuất cùng một số trang thiết bị khác từ lực lượng Campuchia.

"Đối với các chi tiết cụ thể, tôi xin chuyển câu hỏi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tôi muốn nhấn mạnh rằng trước nay Trung Quốc duy trì hợp tác quốc phòng bình thường với cả Thái Lan và Campuchia. Sự hợp tác này không nhằm vào bất kỳ bên thứ 3 nào và không liên quan đến xung đột giữa hai quốc gia" - ông Quách khẳng định.