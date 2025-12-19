TP.HCM là cầu nối thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Indonesia 19/12/2025 15:30

Ngày 19-12, TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia (30-12-1955 – 30-12-2025).

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã ôn lại 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Indonesia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Qua bảy thập kỷ, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Indonesia không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân vun đắp, đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Ông Nguyễn Công Vinh nhắc lại cột mốc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3 vừa qua, khẳng định đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, đưa Việt Nam trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện đầu tiên của Indonesia trong ASEAN.

Các tiết mục biễu diễn mừng 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông, đây cũng là nền tảng chính trị vững chắc để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỉ USD trước năm 2028, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc.

Hiện, Indonesia là một trong những đối tác quan trọng của TP.HCM trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch, với 113 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn trên 167 triệu USD.

Lãnh đạo TP.HCM cũng bày tỏ sự trân trọng những đóng góp tích cực của Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Indonesia tại TP.HCM. Ông tin tưởng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bà Carolina Tinangon, Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, bà Carolina Tinangon, Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP.HCM, khẳng định TP.HCM giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Indonesia. TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại lớn của Việt Nam, mà còn là điểm đến hấp dẫn của doanh nghiệp Indonesia.

Bà đánh giá các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa – giáo dục tại TP.HCM là cầu nối hiệu quả giữa Indonesia với khu vực phía Nam Việt Nam.

Đại biểu chụp hình lưu niệm sau buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tổng Lãnh sự Indonesia cũng đánh giá cao việc các đường bay thẳng kết nối TP.HCM với Jakarta và Bali đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân và du lịch.

Dịp này, bà Carolina Tinangon cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với TP.HCM trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, an ninh lương thực, đồng thời coi ngành công nghiệp Halal là động lực mới thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện.