Việt Nam - Indonesia tăng cường hợp tác phòng, chống khủng bố 18/06/2025 18:01

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, Bản ghi nhớ về hợp tác chống khủng bố được ký kết giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên…

Ngày 18-6, Bộ Công an cho biết vào sáng cùng ngày tại Thủ đô Jakarta, Indonesia, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và ngài Andhika Chrisnayudhanto, Phó Giám đốc Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia đồng chủ trì cuộc họp lần thứ hai Nhóm công tác chung triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác chống khủng bố giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia.

Toàn cảnh buổi họp. Ảnh CA

Chào mừng Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam sang Indonesia tham dự cuộc họp, ngài Andhika Chrisnayudhanto khẳng định, cuộc họp lần thứ hai Nhóm công tác chung triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác chống khủng bố giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, hai bên đã cùng nhau đánh giá những kết quả hợp tác kể từ cuộc họp lần thứ nhất vào tháng 12-2023 tại Hà Nội; trao đổi về những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống khủng bố ở mỗi nước và kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động cụ thể, tập trung vào chiến lược chống khủng bố quốc gia; công tác đấu tranh phòng, chống cực đoan hóa, cực đoan bạo lực; chống khủng bố trên không gian mạng; kinh nghiệm trong huấn luyện, diễn tập chung chống khủng bố; thảo luận về các hoạt động hợp tác cụ thể trong tương lai...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh CA

Hai bên cũng thống nhất đánh giá, khủng bố vẫn là mối đe dọa đến nền hòa bình, an ninh, sự ổn định của hai nước, khu vực và thế giới, bày tỏ quan ngại các nhóm khủng bố đang lợi dụng tình hình phức tạp trên thế giới để tuyên truyền, tuyển mộ và hoạt động, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cảnh giác trước các mối đe dọa khủng bố, khẳng định rằng không quốc gia nào có thể chống khủng bố một mình.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc tế ở mọi cấp độ nhằm chống khủng bố toàn diện, đồng thời nhất trí sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ thông qua “đường dây nóng” chống khủng bố; tăng cường hợp tác phòng, chống khủng bố thông qua thực hiện các điều khoản tại Bản ghi nhớ đã ký kết giữa hai cơ quan.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, Bản ghi nhớ về hợp tác chống khủng bố được ký kết giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên, là nền tảng để nâng cấp mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, sâu sắc và hiệu quả hơn, đồng thời khẳng định kết quả cuộc họp sẽ góp phần củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Indonesia, cũng như đóng góp tích cực vào hòa bình và an ninh khu vực.