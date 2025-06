Thứ trưởng Bộ Công an: Không để trụ sở công an lãng phí, xuống cấp sau sáp nhập 18/06/2025 15:51

(PLO)- Tại buổi làm việc với Công an các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức yêu cầu sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư sau sáp nhập, không để lãng phí, xuống cấp hay thất thoát tài sản nhà nước.

Ngày 18-6, tại TP Đà Lạt, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với Công an các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận về công tác chuẩn bị tổ chức, sắp xếp lực lượng, cơ sở vật chất sau khi thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 về sáp nhập Công an cấp tỉnh.

Tham dự buổi làm việc còn có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ và đại diện lãnh đạo Công an ba tỉnh.

Trung tướng Đặng Hồng Đức làm việc với Công an các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận

Lựa chọn cán bộ là người am hiểu phong tục địa phương

Tại buổi làm việc, Đại tá Bùi Đức Thịnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo quá trình chuẩn bị của đơn vị trong thời gian qua.

Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với Công an Đắk Nông và Bình Thuận để thống kê, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, trụ sở các đơn vị.

Đồng thời, địa phương cũng đã xây dựng phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc cho Công an cấp xã và các đơn vị nghiệp vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đối với các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có phương án quản lý, sử dụng để tránh lãng phí và xuống cấp.

Đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến thông tin liên lạc, mạng máy tính, phương tiện phục vụ công tác và việc cải tạo, nâng cấp cơ sở cai nghiện trên địa bàn cũng được báo cáo đầy đủ với đoàn công tác Bộ Công an.

Đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, khẳng định đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc bố trí nhân sự Công an cấp xã sau sáp nhập, đặc biệt chú trọng lựa chọn cán bộ là người dân tộc thiểu số, am hiểu phong tục địa phương để phát huy hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết thêm Lâm Đồng mới sau sáp nhập sẽ trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước (24.233 km²), với địa hình phức tạp, vừa có biên giới, vừa có hải đảo và đặc khu. Do đó, nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn sẽ rất nặng nề và cần sự chỉ đạo sát sao từ Bộ Công an.

Cũng tại buổi làm việc, Đại tá Trần Văn Mười – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và Đại tá Nguyễn Tường Vũ – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã báo cáo về công tác bố trí nhân sự, sắp xếp trụ sở làm việc, phương án sử dụng các trụ sở dôi dư sau sáp nhập Công an cấp xã tại hai địa phương.

Đại tá Trần Văn Mười – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi làm việc, đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã trực tiếp giải đáp các vướng mắc trong quá trình sắp xếp, hướng dẫn cụ thể việc sử dụng trụ sở, cơ sở vật chất đúng quy định, bảo đảm hiệu quả.

Tránh để lãng phí, xuống cấp hay thất thoát tài sản nhà nước

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao của lực lượng Công an ba tỉnh trong quá trình triển khai công tác sáp nhập. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an các địa phương đã xử lý hiệu quả khối lượng công việc rất lớn, bao gồm những vấn đề phát sinh.

Thứ trưởng yêu cầu Công an ba tỉnh, đặc biệt là Công an tỉnh Lâm Đồng mới phải sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có, tránh để lãng phí, xuống cấp hay thất thoát tài sản nhà nước.

Ông nhấn mạnh: “Việc bố trí trụ sở Công an cấp xã và các phòng nghiệp vụ phải phù hợp với địa bàn, chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo hiệu quả công tác, tăng khả năng phản ứng nhanh trước các tình huống phát sinh về an ninh trật tự.”

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức kết luận buổi làm việc.

Cuối buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an giao các Cục nghiệp vụ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai sắp xếp Công an cấp xã và cấp tỉnh, nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả theo đúng chủ trương của Bộ Công an.