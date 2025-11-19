Nước lũ cuốn trôi nền Quốc lộ 1 qua Đắk Lắk, giao thông tê liệt 19/11/2025 16:10

(PLO)- Nhiều tuyến quốc lộ khác cũng ghi nhận sạt lở, ngập sâu do mưa lũ ở khu vực Nam Trung Bộ.

Chiều 19-11, Cục Đường bộ cho biết Quốc lộ 1 qua địa phận Đắk Lắk có nhiều vị trí bị ngập, gây tắc đường. Đặc biệt, đoạn Km1303+400 - Km1304+400, Km1309+600, Km1310+200 và Km1307+600 - Km1308+800 bị nước lũ nhấn chìm, buộc phải cấm phương tiện qua lại.

Đáng chú ý, trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk), đoạn tuyến do BOT Bình Định quản lý bị xói lở khoảng một phần ba mặt đường, đe dọa nghiêm trọng kết cấu nền đường.

Nền đường Quốc lộ 1 và đường Trường Sơn Đông bị nước lũ cuốn.

Ngoài ra, tuyến đường Trường Sơn Đông ghi nhận 10 vị trí tắc đường, trong đó đoạn Km449+00 qua Gia Lai bị sạt lở một nửa mặt đường do nước lũ đổ mạnh.

Nền đường Quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk) bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: CTV

Nhiều tuyến quốc lộ khác cũng chịu ảnh hưởng nặng. Quốc lộ 14D có 18 vị trí sạt lở, Quốc lộ 14E có 10 vị trí sạt lở, Quốc lộ 14H bị tắc đường do ngập sâu. Trên Quốc lộ 40B, lực lượng chức năng ghi nhận 11 điểm sạt lở.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Hà Tĩnh, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Các địa phương được cảnh báo theo dõi sát diễn biến mưa lũ và chủ động phương án ứng phó.