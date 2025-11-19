Bí thư chi đoàn ở Đắk Lắk tử vong do sạt lở gây sập tường 19/11/2025 11:11

(PLO)- Một Bí thư chi đoàn ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk đã tử vong do sạt lở núi, gây sập tường.

Sáng 19-11, ông Trần Công Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở núi, gây sập tường nhà, khiến một người tử vong.

Người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: N.D

Nạn nhân được xác định là chị VTU (33 tuổi), Bí thư chi đoàn khu phố Dân Phú 2, phường Sông Cầu.

Theo ông Hoan, bước đầu ghi nhận nạn nhân sống một mình. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đang triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, rà soát thêm thông tin.

Video người dân hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Vào khoảng 6 giờ sáng 19-11, đất đá từ quả núi phía sau nhà chị U sạt lở, tràn xuống dưới. Nhà chị U bị đất đá tràn xuống, làm đổ sập một phần tường, khiến chị tử vong.

Hiện, tỉnh Đắk Lắk có mưa to. Nhiều xã, phường bị ngập sâu, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi. Lực lượng chức năng đã sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi vùng ngập lụt và vùng có nguy cơ sạt lở.