Video công an, bộ đội dầm mình dưới mưa đưa bà bầu và trẻ nhỏ vượt lũ 19/11/2025 13:48

(PLO)- Nhiều chiến sĩ công an, bộ đội ở Đắk Lắk đang căng mình giữa lũ để hỗ trợ, sơ tán người dân khỏi vùng bị ngập lụt.

Ngày 19-11, thông tin từ Đồn Biên phòng Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa sơ tán bé trai hai tháng tuổi và người mẹ từ căn nhà bị ngập đến nơi an toàn.

Lực lượng Đồn Biên phòng Xuân Đài hỗ trợ bé trai và người mẹ đến nơi an toàn. Ảnh: B.P

Trước đó, sáng 19-11, lực lượng của Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp sơ tán dân khỏi vùng ngập lụt thì nhận được tin có bé trai hai tháng tuổi và mẹ bị kẹt trong căn nhà tại khu phố Bình Thạnh, phường Xuân Đài.

Video công an, bộ đội dầm mình dưới nước, giúp người dân sơ tán.

Ngay sau đó, các chiến sĩ của Đồn Biên phòng Xuân Đài đã cử lực lượng, phương tiện tiếp cận, sơ tán hai mẹ con rời khỏi vùng lũ, về nơi an toàn. Dọc đường, các chiến sĩ đã che chắn, giữ ấm cho bé trai và người mẹ.

Bộ đội giúp dân di dời tài sản khỏi vùng bị ngập. Ảnh: B.P

Trước đó, vào đêm 18 đến sáng 19-11, trên địa bàn phường Xuân Đài có mưa to, gây ngập nhiều nơi. Trong đêm, các chiến sĩ của Đồn Biên phòng Xuân Đài đã hỗ trợ sơ tán người dân, di dời đồ đạc về nơi an toàn.

Bộ đội dầm mình dưới nước, giúp người dân sơ tán. Ảnh: B.P

Cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với lực lượng tại chỗ, sơ tán hàng trăm người dân tại các vùng bị ngập lụt ở các xã: Xuân Cảnh, Sơn Thành, Hòa Thịnh, Đồng Xuân...

Công an che chắn cho hai mẹ con vào nơi tránh trú. Ảnh: C.A

Đặc biệt, vào khoảng 11 giờ ngày 19-11, Công an xã Hòa Thịnh, hỗ trợ sản phụ Trịnh Thị Kim Lan (22 tuổi, ngụ thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh) có dấu hiệu sắp sinh đến trạm y tế an toàn.

Công an dầm mình dưới nước lũ đưa người dân vào nơi an toàn.

Theo ghi nhận của PLO, hiện nhiều địa phương ở Đắk Lắk đang bị ngập. Lực lượng chức năng vẫn căng mình giữa nước lũ để hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, nước lớn, mưa to, việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.