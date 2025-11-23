Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ 23/11/2025 08:46

(PLO)- Đây là lần thứ hai trong chuyến công tác thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với trong nước về tình hình mưa lũ, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

7h sáng ngày 23-11 (theo giờ Hà Nội, tức 2h cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Đây là lần thứ hai trong chuyến công tác thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến với trong nước về tình hình mưa lũ, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Cuộc họp trước đó diễn ra ngày 20-11, từ Algeria.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung. Ảnh: VGP

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết thực hiện nhiệm vụ, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an địa phương trực 100% quân số sẵn sàng ứng phó với lũ, lụt với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở, không để tội phạm lợi dụng thiên tai để trộm cướp, phá hoại tài sản của Nhà nước và Nhân dân; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không chính xác trên không gian mạng; phân công nhiệm vụ cụ thể từng cá nhân bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, không bỏ trống địa bàn trong công tác triển khai ứng phó...

Lực lượng Công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ sơ tán, di dời Nhân dân cùng phương tiện, tài sản tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn và giải quyết các tình huống phát sinh ngay tại cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Bộ Công an huy động tổng lực 100% quân số của Công an các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, đã huy động 121.548 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, 52.925 đơn vị vật tư, phương tiện phối hợp với với các lực lượng khác trên địa bàn triển khai ngay công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến, kiên quyết không cho lưu thông khi có thiên tai gây mất an toàn tại các điểm xung yếu giao thông.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tầu thuyền tại bến đảm bảo an toàn cháy nổ tại các khu neo đậu, tránh trú.

Các Trung đoàn Cảnh sát cơ động đóng quân tại các địa bàn tham gia ứng cứu Nhân dân, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức nhấn mạnh hiện Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, không để bị động, bất ngờ, thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Đặc biệt, huy động tổng lực lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, ứng phó, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiệt hại tại các tỉnh Trung Bộ: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; tổ chức cứu nạn, cứu hộ người và tài sản góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra…

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: VGP

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết tính đến ngày 22-11, Bộ Quốc phòng đã điều động gần 45.000 lượt cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ và 2.231 lượt phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức di dời: 27.283 hộ/93.705 nhân khẩu; vận chuyển 86,5 tấn hàng hóa là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; cấp 14 tấn Cloramin B; cấp phát lương khô, mỳ tôm, nước lọc...

Quân khu 5 tham gia khắc phục, sửa chữa nhà dân; tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường học; dọn dẹp bùn đất, vệ sinh 14,5 km đường giao thông.

Theo Thượng tướng Lê Huy Vịnh, hiện Bộ Quốc phòng đang tập trung chỉ đạo tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực ở các cấp; điều động lực lượng, phương tiện cao nhất giúp đỡ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn.

Quân khu 5, 7, Quân đoàn 34 và các đơn vị đứng chân trên địa bàn của các tỉnh bị ảnh hưởng mưa lũ được yêu cầu phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục rà soát các khu vực bị ngập lụt, sạt lở đất, chia cắt, cô lập.

Cùng với đó, điều động lực lượng, phương tiện kịp thời giúp chính quyền di dời người và tài sản đến nơi an toàn và quay trở lại nhà sau khi nước rút; tập trung phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch sinh hoạt cho người dân; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; vệ sinh trường lớp; khám chữa bệnh cho Nhân dân…

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 được chỉ đạo sẵn sàng điều động máy bay trực thăng cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các vùng bị chia cắt, cô lập.