Lực lượng vũ trang chỉ rút quân khi khắc phục xong hậu quả mưa lũ 22/11/2025 15:41

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu, lực lượng vũ trang chỉ được rút quân sau khi đã hoàn tất việc hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 22-11, tiếp tục chương trình công tác tại Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân chịu ảnh hưởng nặng nề tại xã Tuy An Tây và xã Đồng Xuân.

Ông Nguyễn Hòa Bình động viên người dân bị thiệt hại sau lũ. Ảnh: QK5

Tại xã Tuy An Tây, Phó Thủ tướng đã khảo sát tình hình sau lũ, thăm hỏi lực lượng quân đội đang hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường khi nước vừa rút.

Phó Thủ tướng đã đến thắp hương, chia buồn sâu sắc và trao quà hỗ trợ cho gia đình bà Lê Thị Kim Hồng có bố và mẹ chồng thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Tiếp đó, tại xã Đồng Xuân, ông đến thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đắk Lắk. Ảnh: QK5

Phó Thủ tướng ân cần động viên người dân cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước khôi phục đời sống, sản xuất. Ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thiệt mạng.

Đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức thăm viếng, hỗ trợ kịp thời, chu đáo và tuyệt đối không để người dân bị bỏ sót trong quá trình cứu trợ.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đã kịp thời tiếp cận các khu vực bị cô lập, đưa 11.500 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: QK5

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương sớm sửa chữa, khôi phục, thông tuyến các tuyến giao thông bị hư hỏng, sạt lở; khôi phục hệ thống điện, thông tin liên lạc ở những vùng bị ảnh hưởng.

Đặc biệt phải hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khôi phục các hoạt động sản xuất. Song song với việc quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh phát sinh sau lũ.

Tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng các phương án bố trí, bảo đảm nơi tránh trú lũ an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, phải phân phối hàng cứu trợ đúng đối tượng, công bằng, minh bạch, chú ý đến các gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế.

Ông cũng yêu cầu lực lượng vũ trang tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong khắc phục hậu quả mưa lũ, chỉ được rút quân sau khi đã hoàn tất việc hỗ trợ, khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Hòa Bình động viên lực lượng vũ trang. Ảnh: QK5

Báo cáo với Phó Thủ tướng, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đợt mưa lũ lần này được đánh giá là lớn nhất trong nhiều thập kỷ, vượt trận lũ năm 1993.

Tính đến 18 giờ ngày 21-11, toàn tỉnh đã ghi nhận 27 người chết, tám người mất tích, hai người bị thương; khoảng 150.000 nhà bị ngập sâu. Thiệt hại tài sản ước tính gần 5.330 tỉ đồng, chưa tính tài sản hộ dân.

Ngoài ra, hơn 180.000 ha cây trồng bị hư hại, 127.000 lồng thủy sản, 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục hư hại nặng nề.

Hiện, một số khu vực phía đông của tỉnh nước đã rút nhưng nhiều xã, phường vẫn ngập sâu. Khu vực phía tây của tỉnh vẫn còn nguy cơ sạt lở và dịch bệnh do ô nhiễm môi trường.