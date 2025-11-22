Chủ tịch xã Hòa Thịnh ở Đắk Lắk nói về thông tin nhiều người chết do mưa lũ 22/11/2025 09:02

(PLO)- Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) cho hay, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về số người chết do mưa lũ là không đúng sự thật.

Sáng 22-11, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, cho hay những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về số người chết do mưa lũ là không đúng sự thật.

Theo ông Hoại, người dân cần tiếp cận các thông tin chính thống để tránh hoang mang. Hiện, chính quyền xã đang thực hiện công tác cứu hộ người dân, thống kế thiệt hại.

Lực lượng vũ trang cứu hộ nhân dân tại xã Hòa Thịnh. Ảnh:VT

Cùng ngày, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho hay, tính đến 20 giờ ngày 21-11, mưa lũ ở Đắk Lắk khiến 27 người chết, tám người mất tích.

Mưa lũ cũng khiến hơn 150.000 nhà ngập sâu trong nước, nhiều cơ sở hạ tầng hư hỏng, hàng triệu gia súc, gia cầm bị trôi; ước tính thiệt hại trên 5.300 tỉ đồng.