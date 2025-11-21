Đắk Lắk: Nhiều người tử vong, 200.000 nhà ngập, ước thiệt hại trên 4.500 tỉ đồng 21/11/2025 20:51

(PLO)- Mưa lũ ở Đắk Lắk khiến nhiều người chết, 200.000 căn nhà ngập…, ước thiệt hại trên 4.500 tỉ đồng.

Tối 21-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo về thiệt hại do mưa lũ gây ra (tính đến 16 giờ cùng ngày).

Lực lượng cứu hộ đưa người dân thoát khỏi nơi ngập. Ảnh: V.T

Theo báo cáo, mưa lũ khiến nhiều người chết và mất tích. Hơn 200.000 căn nhà bị ngập, phải di dời hơn 18.000 hộ. Ngoài ra, có 358 điểm trường, 10 trạm y tế bị ngập, hư hỏng; hơn 63.000 ha cây ngắn ngày, hơn 100.000 ha cây lâu năm bị thiệt hại.

Về chăn nuôi, thủy sản, có hơn 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000 ha diện tích nuôi tôm bị thiệt hại.

Hiện, có sáu nhà máy cấp nước sạch bị ngưng hoạt động do ngập và cúp điện. Mưa lũ cũng gây sạt lở, ngập nhiều tuyến đường, chia cắt giao thông. Đến thời điểm báo cáo, ước tính mưa lũ gây thiệt hại trên 4.500 tỉ đồng đối với Đắk Lắk.

Hàng triệu con tôm hùm bị chết do mưa lũ. Ảnh: X.Đ

Vẫn theo báo cáo, hiện còn 6/34 xã, phường tại Đắk Lắk ngập sâu. Hiện, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, trong hôm nay mực nước trên Ba đo được tại trạm Củng Sơn giảm dưới mức báo động 2; tại trạm Phú Lâm trên mức báo động 1.

Người dân xã Ea Na đang chạy lũ. Ảnh: M.C

Tuy nhiên, trên sông Srêpốk, tại trạm Giang Sơn và trạm Bản Đôn mực nước đo được đều trên mức báo động 3, khả năng đạt đỉnh trong đêm nay.

Trong 12-24 giờ tới, lũ trên hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (phía Đông Đắk Lắk), sẽ giảm, xuống dần và dao động dưới mức báo động 1.

Tuy nhiên, mực nước lũ trên sông Krông Ana và hạ lưu sông Srêpốk tiếp tục lên trên mức báo động 3.

Trong ngày 21-11, nhiều hộ dân tại các xã Ea Na, Krông Ana đã phải sơ tán vì nước sông dâng cao.