Bộ Công an chỉ đạo khẩn ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai 21/11/2025 20:00

(PLO)- Công điện của Bộ Công an yêu cầu tập trung lực lượng ứng phó đợt lũ đặc biệt lớn đang diễn ra tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Ngày 21-11, Bộ Công an ban hành Công điện số 38/CĐ-BCA-V01 gửi Công an các đơn vị, địa phương yêu cầu tập trung lực lượng ứng phó đợt lũ đặc biệt lớn đang diễn ra tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Công điện được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 223/CĐ-TTg và số 225/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai biện pháp khẩn cấp bảo đảm an toàn cho người dân trong vùng thiên tai.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải duy trì ở mức cao nhất tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư và Bộ trưởng Bộ Công an về công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Ảnh: BCA

Công điện yêu cầu Công an các tỉnh, thành huy động tối đa lực lượng và phương tiện hiện có, bao gồm lực lượng nghiệp vụ, Công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân tham gia phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự ở địa phương.

Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp cận ngay những khu vực dân cư đang bị chia cắt, cô lập để cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm, nhất là các điểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập sâu.

Lực lượng Công an phải tổ chức cứu trợ khẩn cấp, đưa lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm đến người dân, sử dụng phương châm “4 tại chỗ” để xử lý kịp thời các tình huống cấp bách; tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào bị đói, thiếu nước sạch hay thuốc men.

Các trụ sở và doanh trại Công an Nhân dân được phép sử dụng làm nơi sơ tán tạm thời cho người dân nhằm bảo đảm an toàn tính mạng.

Công an các địa phương cũng được yêu cầu rà soát, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng, đặc biệt là gia đình có người chết, mất tích, người bị thương và những hộ mất nhà cửa.

Tại hiện trường, lực lượng Công an xã ở nhiều địa phương đã triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Tại Đắk Lắk, cán bộ chiến sĩ phải bắc cầu dây đưa người dân vượt qua dòng nước lũ. Nhiều tổ công tác được thành lập để hỗ trợ vận chuyển tài sản, đưa người dân từ vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Bộ cũng giao Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cục Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ Công an các tỉnh bị ảnh hưởng.

Lực lượng Công an hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: BCA

Lực lượng này phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở để tiếp cận sớm các điểm ngập lớn, khu vực có dòng chảy nguy hiểm, bảo đảm không bỏ sót địa bàn và không để người dân nào bị cô lập mà không có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Công an các tỉnh Quảng Ngãi, Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh và các địa phương lân cận được yêu cầu sẵn sàng chi viện khi có điều động.

Cục Trang bị và kho vận cùng Cục Hậu cần phải chủ động phương tiện để chi viện vật tư, trang thiết bị cho các tỉnh bị nạn. Cục Y tế phối hợp các bệnh viện thành lập tổ công tác y tế, bám sát địa bàn để thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh trong và sau khi nước rút.

Công điện cũng yêu cầu Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương để tăng cường tuyên truyền về phòng chống thiên tai.

Tổng công ty Viễn thông Mobifone và Cục Viễn thông – cơ yếu được giao nhiệm vụ khắc phục sự cố thông tin liên lạc, bảo đảm thông tin thông suốt trong mọi tình huống, đồng thời phối hợp với Công an các địa phương giải quyết tình trạng mất liên lạc do mưa lũ gây ra.

Bộ Công an yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ thường trực, ứng trực 24/7 để triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và ứng phó thiên tai.

Các đơn vị phải báo cáo kịp thời về Bộ trước 8 giờ hàng ngày để cập nhật tình hình và chỉ đạo điều hành tiếp theo.