Ngập lụt 21-11: Dân Nha Trang phá mái nhà cứu nhau giữa lũ dữ 21/11/2025 18:32

(PLO)- Trưa 21-11, nhiều khu vực phường Bắc Nha Trang vẫn ngập sâu, lực lượng chức năng phát loa di dời hàng ngàn hộ dân lên nơi cao an toàn và dùng cano, thuyền đưa người bị cô lập ra ngoài.

Tại phường Tây Nha Trang, đêm 19-11 nước lũ dâng đến 4 m, hàng trăm nhà chìm trong nước, nhiều người kêu cứu giữa đêm.

Ở tổ Phú Trung 2, sáng 20-11 nước vẫn hơn 3 m, người dân thoi thóp trên mái nhà. Nhiều hộ phải phá mái ngói, cửa sổ để cứu nhau. Anh Nguyễn Văn Bi dỡ ngói kéo bà Chót và nhiều người lên mái. Gia đình anh Lương được hàng xóm phá mái cứu khi nước dâng tới nóc.

Đến sáng 21-11, nước vẫn gần 2 m, lực lượng cứu hộ khó tiếp cận. Toàn tỉnh có 54 xã, phường với 162 điểm ngập, nhiều gia đình vẫn phải ở trên mái nhà chờ sơ tán.