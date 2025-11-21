Lũ lên nhanh trong đêm, các tỉnh miền Trung căng mình cứu dân 21/11/2025 12:09

(PLO)- Lũ lên nhanh ở các tỉnh miền Trung khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, cô lập, buộc lực lượng chức năng phải xuyên đêm cứu dân. Từ các chuyến thị sát bằng trực thăng của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại Khánh Hoà đến việc công an các phường như Bảo An, Phan Rang huy động cano, phao cứu hộ, di dời người dân và tiếp tế nhu yếu phẩm, tất cả đều khẩn trương bảo vệ an toàn cho bà con.

Lũ lên nhanh, các tỉnh miền Trung﻿ xuyên đêm cứu dân.

Chiều 20-11, Tại Lữ đoàn 954 Không quân - Hải Quân, Quân chủng Hải quân, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm trưởng đoàn đã cơ động bằng trực thăng thị sát các vùng bị ngập lụt, cô lập và kiểm tra vị trí sơ tán, tặng quà cho người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Lực lượng Công an phường Bảo An, tỉnh Khánh Hoà (TP Phan Rang – Tháp Chàm cũ) đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ người dân ứng phó với lũ lụt. Công an phường tổ chức di dời người dân cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời sử dụng cano tiếp cận các điểm đang bị cô lập nhằm kịp thời đưa người ra ngoài an toàn.

Sau một đêm “thức trắng” cứu hộ bà con vùng ngập, ngày 20-11, Trung đội Cứu nạn – cứu hộ số 2, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục nhiệm vụ và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại, ảnh hưởng do mưa lũ ở phường Quy Nhơn Bắc. Đơn vị đã huy động phương tiện ca nô và dùng phao đưa lương thực, nước uống và một số nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân bị ngập, cô lập. Đồng thời, hỗ trợ đưa một số trường hợp bị tai nạn, thương tích đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.