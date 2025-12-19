Thời sự sáng 19-12: ASEAN họp khẩn nhằm hạ nhiệt căng thẳng Thái Lan – Campuchia 19/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng: Đại tướng Phan Văn Giang: Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại; Xe đầu kéo dừng nơi cấm trong vụ cháy xe cứu thương ở Đồng Nai; Vụ ô tô lật nghiêng ở Ngã Tư Sở, hé lộ sự thật phía sau hành động lạ của tài xế...

Thời sự sáng: Chiều 17-12, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025 tiến hành phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp năm tới.

Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, đặc biệt trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, sản xuất vũ khí, trang bị. Ông yêu cầu toàn quân đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, bảo đảm chủ động, không bị động, bất ngờ; tăng cường xây dựng phòng thủ quân khu, nghiên cứu lý luận, nghệ thuật quân sự, chiến tranh nhân dân, điều chỉnh kế hoạch phòng thủ theo địa giới hành chính mới.