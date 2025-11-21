Công an Đắk Lắk kêu gọi cán bộ chiến sĩ quyên góp áo quần hỗ trợ bà con vùng lũ 21/11/2025 16:25

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk vận động mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ngay trong đêm 21-11 góp mỗi người một bộ quần áo để các đơn vị vận chuyển khẩn cấp đến hỗ trợ cho bà con vùng lũ ở phía Đông của tỉnh.

Chiều 21-11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết quá trình triển khai công tác cứu hộ, đã ghi nhận rất nhiều người dân không còn áo quần khô để mặc.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân khỏi vùng cô lập. Ảnh: V.T

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kêu gọi, chuyển hàng chục tấn lương thực, nước suối, nhu yếu phẩm đến các vùng lũ để tiếp tế cho bà con.

Tuy nhiên, mưa vẫn kéo dài, nước lũ chưa rút nên rất nhiều người dân không còn áo quần khô để mặc. Vì vậy, Công an tỉnh Đắk Lắk vận động mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ngay trong đêm nay góp mỗi người một bộ áo quần (phải sạch sẽ, gấp, gói cẩn thận), tập kết về số 06 Nguyễn Công Trứ, phường Buôn Ma Thuột (trụ sở Đội PCCC số 1).

Một cụ bà được đưa khỏi vùng bị ngập. Ảnh: V.T

Ngay tối nay hoặc sáng mai, các đơn vị sẽ vận chuyển áo quần đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk, hỗ trợ cho bà con vùng lũ.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, quyên góp áo quần để hỗ trợ bà con vùng lũ đang bị ướt đồ, không còn quần áo khô để mặc. Địa chỉ tiếp nhận áo quần, lương thực tại số 06 Nguyễn Công Trứ, phường Buôn Ma Thuột (trụ sở Đội PCCC số 1.

Ngoài lực lượng công an, nhiều tổ chức, hội nhóm khác cũng đang kêu gọi, nhờ quyên góp áo quần cũ để gửi về hỗ trợ bà con vùng lũ.

Một số địa phương như Đồng Xuân, Hòa Thịnh cũng kêu gọi, mong được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, áo quần khô để tiếp tế cho người dân vùng cô lập.

Theo ghi nhận của PLO, hiện nhiều hội, nhóm và các tổ chức, địa phương tại Đắk Lắk ít bị ảnh hưởng của lũ lụt cũng cấp tốc quyên góp lương thực, thực phẩm để tiếp tế bà con bị ảnh hưởng nặng do lũ.

Các đơn vị, tổ chức đang quyên góp, đưa lương thực về vùng lũ giúp bà con. Ảnh: N.N

Nhiều cụ già, tóc bạc phơ cặm cụi vo gạo, gói bánh; Nhiều bếp lửa đang cháy, nhiều nồi bánh chưng cùng hàng ngàn chiếc bánh gói gém tình cảm của bà con gửi về vùng lũ.

Ngoài lương khô, mì tôm, nhiều phụ nữ tự tay rang cá khô, lạc…để làm thực phẩm, gửi đến bà con vùng lũ.

Mưa lũ đã khiến rất nhiều vùng ở Đắk Lắk bị chia cắt, cô lập. Ảnh: V.T

Một số nhà báo hoạt động tại Đắk Lắk, ngoài nhiệm vụ chuyên môn cũng kêu gọi được hàng ngàn thùng nước suối, nhiều tấn gạo, thực phẩm khác để gửi về phía Đông của tỉnh.