Nghẹt thở cảnh dân dỡ mái ngói, phá tường cứu nhau trong lũ dữ 21/11/2025 14:56

(PLO)- Nước lên cao gần 4 m, hàng ngàn người dân ở Nha Trang phải lên nóc nhà kêu cứu trong đêm.

Video: Người Nha Trang dỡ mái ngói, phá tường cứu nhau trong lũ dữ

Đêm 19-11, nước lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu vực ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nước dâng cao 4 m. Hàng trăm nóc nhà chìm trong biển nước. Lúc này, nhiều người nhà có lầu đã đập cửa sổ để leo lên mái nhà cứu hàng xóm.